«Пожар» потушили в крупном торговом центре Барнаула

В Барнауле 17 октября спасатели потушили условный пожар в крупном торговом центре «Метро», пишут «Аргументы и Факты».

17 октября там проходили пожарно-тактические учения.

Данный торговый центр был выбран, исходя из большой площади, планировки, заезда и парковок с разных сторон. А также большого количества горючих материалов.

«Согласно вводной, вследствие неосторожного обращения с огнем загорелся стеллаж с канцтоварами. Изначально площадь пожара составила 4 квадратных метра, огонь быстро распространялся по территории торгового зала», — рассказывают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда прибыли спасатели, еще не все сотрудники смогли покинуть помещение. Они спрятались на складе среди стеллажей.

Из торгового зала в общей сложности вывели 64 человека, в том числе покупателей.

На ликвидации условного возгорания были задействованы больше полусотни человек и 14 единиц техники.

В ходе учений была отработана вводная по возгоранию в торговом зале, также было отработано взаимодействие с администрацией торгового центра, действия по эвакуации персонала и посетителей.