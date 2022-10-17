«Пожар» потушили в крупном торговом центре Барнаула

17 октября там проходили пожарно-тактические учения.
Данный торговый центр был выбран, исходя из большой площади, планировки, заезда и парковок с разных сторон. А также большого количества горючих материалов.
«Согласно вводной, вследствие неосторожного обращения с огнем загорелся стеллаж с канцтоварами. Изначально площадь пожара составила 4 квадратных метра, огонь быстро распространялся по территории торгового зала», — рассказывают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Когда прибыли спасатели, еще не все сотрудники смогли покинуть помещение. Они спрятались на складе среди стеллажей.
Из торгового зала в общей сложности вывели 64 человека, в том числе покупателей.
На ликвидации условного возгорания были задействованы больше полусотни человек и 14 единиц техники.
В ходе учений была отработана вводная по возгоранию в торговом зале, также было отработано взаимодействие с администрацией торгового центра, действия по эвакуации персонала и посетителей.