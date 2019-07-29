«Пожар съест все»: в центре Барнаула хулиганы написали отчаянное послание

Неизвестные барнаульцы оставили предостережение на заборе около строящегося краевого художественного музея на площади Октября. «Тушите лес! Пожар съест все! А дым — задушит!», — гласит послание.

Речь, очевидно, идет о лесных пожарах в Сибири. Таким хулиганским образом в Барнауле неизвестные решили высказать свое мнение по поводу острой ситуации в Красноярском крае и других регионах.

«Тушите лес!» Ксения Карпова.

Ранее активисты ЛДПР выходили на одиночные пикеты с требованием ввести режим ЧС в Сибири из-за лесных пожаров. С собой пикетчики взяли противогазы и канистру с бензином, чтобы сжечь чучело чиновника.

Петицию в интернете за введение федерального режима чрезвычайной ситуации подписали почти 300 тысяч человек.

В Барнауле смог наконец развеялся и светит солнце. Режим «черного неба» отменили.