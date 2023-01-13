13 января
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Жизнь

Пожарные приняли бенгальского котенка за ягуара и увезли в лес

Пожарные перепутали домашнего бенгальского котенка с ягуаром и выпустили его в лесу, сообщает Daily Mail.

Ягуар.
Ягуар.
СС0

Местный ветеринар подарил котенка своей семилетней дочери.

О том, что котенка увезли в лес, мужчина узнал из сообщения в чате. Просто жители кондоминиума обратились в службу спасения после того, как заметили в здании кошку. Пожарные нашли котенка на лестничном пролете, пишет Lenta.ru.

Они приняли дорогую породистую кошку за дикого ягуара. Пожарные накрыли сетью котенка, поймали и отвезли его в лесной массив неподалеку.

Семья восемь часов искала котенка. Ближе к вечеру дочь нашла питомца в кустах.

Ранее девушка из Барнаула вызвала автовышку и спасла котенка, провисевшего пару дней на березе.

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