Пожарные приняли бенгальского котенка за ягуара и увезли в лес

Местный ветеринар подарил котенка своей семилетней дочери.
О том, что котенка увезли в лес, мужчина узнал из сообщения в чате. Просто жители кондоминиума обратились в службу спасения после того, как заметили в здании кошку. Пожарные нашли котенка на лестничном пролете, пишет Lenta.ru.
Они приняли дорогую породистую кошку за дикого ягуара. Пожарные накрыли сетью котенка, поймали и отвезли его в лесной массив неподалеку.
Семья восемь часов искала котенка. Ближе к вечеру дочь нашла питомца в кустах.
Ранее девушка из Барнаула вызвала автовышку и спасла котенка, провисевшего пару дней на березе.
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