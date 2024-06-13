Огнеборцы отрабатывают вводные и потушат условные пожары на 12-ти объектах:
- Барнаул – Барнаултрансмаш;
- Рубцовск – войсковая часть № 6720;
- Заринск – детская музыкальная школа № 2;
- Горняк – детско-юношеская спортивная школа;
- Бийский район, п. Боровое – детский лагерь "Лесная сказка";
- Тальменский район, п. Сибирский – филиал "Россети";
- Советский район, с. Советское – детский сад "Аленушка";
- Чарышский район, с. Красный Партизан – вертолетная площадка;
- Тюменцевский район, с. Тюменцево – Тюменцевская СОШ;
- Табунский район, с. Табуны – Табунский элеватор;
- Завьяловский район, с. Светлое – детский лагерь "Спутник";
- Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха – дом-интернат для пожилых и инвалидов.
Также время учений пожарные изучат особенности и планировку данных объектов.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пройдут пожарные учения.
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