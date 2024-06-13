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Пожарные учения проходят в Алтайском крае

Сегодня, 13 июня, в Алтайском крае проходят пожарные учения. Об этом сообщили в МЧС региона.

Огнеборцы отрабатывают вводные и потушат условные пожары на 12-ти объектах:

  • Барнаул – Барнаултрансмаш;
  • Рубцовск – войсковая часть № 6720;
  • Заринск – детская музыкальная школа № 2;
  • Горняк – детско-юношеская спортивная школа;
  • Бийский район, п. Боровое – детский лагерь "Лесная сказка";
  • Тальменский район, п. Сибирский – филиал "Россети";
  • Советский район, с. Советское – детский сад "Аленушка";
  • Чарышский район, с. Красный Партизан – вертолетная площадка;
  • Тюменцевский район, с. Тюменцево – Тюменцевская СОШ;
  • Табунский район, с. Табуны – Табунский элеватор;
  • Завьяловский район, с. Светлое – детский лагерь "Спутник";
  • Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха – дом-интернат для пожилых и инвалидов.

Также время учений пожарные изучат особенности и планировку данных объектов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пройдут пожарные учения.

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