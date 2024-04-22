В Алтайском крае пройдут пожарные учения

23 апреля в Алтайском крае в 12 населенных пунктах пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Отмечается, что пожарные будут ликвидировать условную угрозу перехода огня ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов.

Так, учебные пожары ликвидируют в районе села Кубанка (Калманский район), в поселке Лесная поляна (город Бийск).

А также в следующих селах и поселках: Кашкарагаиха (Тальменский район); Перешеечный (Егорьевский район); Залесово (Залесовский район); Новотырышкино (Смоленский район); Вавилон (Алейский район); город Камень-на-Оби (Каменский район); Архангельское (город Славгород); Шимолино (Благовещенский район); Староалейское (Третьяковский район) и в Павловске (Павловский район).

Ранее altapress.ru рассказывал, так ли готов Алтайский край к пожароопасному сезону, как рассказывают власти.

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