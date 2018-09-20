Пожарные забросали 60-метровый огненный смерч камнями

Во время пожара огненный смерч, образовавшийся в результате резкого перепада температур, чуть не «украл» у канадских спасателей пожарный рукав.

Трое пожарных еле вытащили конец шланга, который засосал в себя 60-метровый смерч, пишет nv.ua. В конце концов один из пожарных стал бросать в торнадо камни.

Вскоре огненный смерч «пропал». Видео борьбы со стихией опубликовал у себя в Instagram сотрудник местной пожарной бригады Мери Шидловски.

Огненное торнадо

Огненный смерч или огненный торнадо — редкое природное явление. Для формирования такого смерча необходимо наличие нескольких близко расположенных друг к другу сильных очагов пожара, а также очень сильный встречный ветер.

Скорость вращения воздуха внутри огненного торнадо достигает невероятных показателей — выше 400 км/ч, а температура доходит до 1000 градусов Цельсия.

Огненный смерч в народе ещё называют «Огнём дьявола».