Вихрь появился возле горящей фабрики, где производили пластмассовые ящики для супермаркетов. Кто-то из пожарных успел снять его на видео.

«Они возникают, когда в горячий воздух сверху попадает холодный, вызывая завихрение. Обычные торнадо появляются похожим образом», — объясняет автор видео, пишет Lenta.ru.

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Огненный смерч или огненный торнадо — крайне редкое природное явление. Для формирования такого смерча необходимо наличие нескольких близко расположенных друг к другу сильных очагов пожара, а также очень сильный встречный ветер.

Скорость вращения воздуха внутри огненного торнадо достигает невероятных показателей — выше 400 км/ч, а температура доходит до 1000 градусов Цельсия.

Огненный смерч в народе ещё называют «Огнём дьявола», пишет mail.ru.