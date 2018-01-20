Пожарного, поджигавшего дома для статистики, отказались понимать в суде

Суд отказался рассматривать в особом порядке дело пожарного-пиромана Ивана Шнайдера, о чем попросил сам подсудимый, сообщает ГТРК Хакасия .

Напомним, в ноябре арестовали начальника пожарной части в селе Балыкса. Руководителем он стал в августе, и вскоре после этого начали гореть дома — шесть за три месяца, не считая нежилых помещений.

Отмечается, что судья объяснил отказ тем, что не уверен в размере материального ущерба, который причинил пожарный, поджигая дома.

По данным прокуратуры, совершено не менее пяти поджогов, ущерб составляет более 500 тыс. рублей.

Сам Шнайдер объяснил свои поступки тем, что повышал статистику и проверял, насколько оперативно работают его подчиненные.

Сейчас молодой пожарный, которому на момент совершения поджогов было 26 лет, надеется на снисхождение суда.