Пожилая бийчанка на «фантики» разменяла незнакомке 50 тыс. рублей

Пенсионерка из Бийска встретила аферистку по дороге домой из магазина.

«Ей встретилась незнакомка, которая попросила разменять 50 тыс. рублей на крупные купюры», — рассказали в ведомстве.

Бийчанка ответила, что с собой у нее таких денег нет и предложила пройти домой. Там она отдала незнакомке 50 тыс. рублей крупными купюрами, а мелкие забрала.

Позже пенсионерка рассказала о случившемся соседке, которая, осмотрев деньги, поняла, что это вовсе не деньги.

В полиции возбудили дело по факту мошенничества. Аферистке грозит до 5 лет лишения свободы, если ее найдут.

Ранее сообщали про жительницу Бийска, которая вовремя распознала мошенников и сохранила 300 тыс. рублей.