Познер объяснил комплекс неполноценности россиян из-за «ура-ура» и прочего воспитания

Ранее Познер заявил, что у многих россиян есть «комплекс неполноценности» и «чувство зависти», а также они ничего не знают о демократии и либерализме.

В интервью свои слова он объяснил странным поведением россиян, которые одновременно уверены в своем превосходстве и лебезят перед иностранцами.

«Взгляд россиян на самих себя. Если начать со слов, что мы третий Рим, а четвертому не бывать, то есть ощущение своего величия. И все это приводит к очень странной смеси. Величие, и при этом для россиян иностранец — это что-то такое особое. Ведь в других странах — во Франции, в Америке, в Англии — иностранец и иностранец. Здесь же очередь надо уступить иностранцу — товарищи, пропустите — и так далее. А с другой стороны — „Да мы же лучшие“. И вот это сочетание я и называю „комплексом неполноценности“, который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму. Я знаю немало русских людей, которые говорят: „Вот в прошлом году я отдыхал там-то. Было замечательно, не было ни одного русского“. Представить, чтобы француз сказал так или испанец, невозможно. Почему вы так снисходительно относитесь к своему собственному народу? Я это имею в виду, когда я говорю о „комплексе неполноценности“», — пояснил Познер.

Патриотизм. Идеология. Михаил Хаустов

При этом, подчеркнул он, очень сложно придумать, как сейчас перебороть в россиянах этот «комплекс».

Познер уверен, что так называемое патриотическое воспитание этому не способствует. Более того, такого поведения не было у досоветских людей.

«На мой взгляд, подчеркивать то, что мы другие — вот они, а вот это мы, — это играть на ложном понимании своего места в мире», — добавил телеведущий.

По мнению Познера нынешнее «ура-ура» играет отрицательную роль в воспитании молодежи. Кстати, ранее он рассказал, как американские СМИ показывают россиян.