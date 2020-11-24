Познер рассказал, как американские СМИ показывают россиян

Телеведущий Владимир Познер на своем официальном сайте « Познер Online » рассказал, как американские СМИ освещают события в России.

Познер отметил, что в США многие телеканалы стремятся показать российскую действительность лишь с негативной точки зрения.

«Я пытался специально найти хоть какой-нибудь позитивный материал о России, ну хоть что-нибудь, например, что в Москве есть хорошие, вкусные рестораны. Нет, не нашел», — признался телеведущий.

При этом Познер уверен, что в России складывается аналогичная ситуация с освещением событий в Штатах. По его мнению, нет значительной разницы в работе американских и российских СМИ.

Ранее Познер поделился своим прогнозом последствий «двоевластия» в США для России.