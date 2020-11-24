Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Познер рассказал, как американские СМИ показывают россиян

Телеведущий Владимир Познер на своем официальном сайте «Познер Online» рассказал, как американские СМИ освещают события в России.

Владимир Познер
Владимир Познер
pozneronline.ru

Познер отметил, что в США многие телеканалы стремятся показать российскую действительность лишь с негативной точки зрения.

«Я пытался специально найти хоть какой-нибудь позитивный материал о России, ну хоть что-нибудь, например, что в Москве есть хорошие, вкусные рестораны. Нет, не нашел», — признался телеведущий.

При этом Познер уверен, что в России складывается аналогичная ситуация с освещением событий в Штатах. По его мнению, нет значительной разницы в работе американских и российских СМИ.

Ранее Познер поделился своим прогнозом последствий «двоевластия» в США для России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость