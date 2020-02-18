Познер потребовал принять закон о домашнем насилии, если приняли «о защите верующих»

Познер обратился к народным избранникам с просьбой объяснить ему, почему они не хотят рассматривать законопроект о профилактике домашнего насилия.

«Его должны были обсудить в первом чтении в прошлом году, в декабре. Потом в этом году, в январе. Пока ничего этого не происходит, и я не понимаю — почему. Я понял бы, если бы обсудили и сказали: „Нет. Не годится. Отвергаем“. Я бы не поддержал это, но по крайней мере получил бы какое-то объяснение», — написал Познер.

По его мнению, депутаты, скорее всего, считают, что в России нет необходимости для принятия закона.

«А что, закон такой не нужен? У нас нет домашнего насилия? Мы же все знаем, что есть. К сожалению, нет точных цифр, сколько женщин, сколько детей и мужчин этому подвергаются. Речь идет о тысячах и тысячах, это мы знаем точно. Сколько из этого количества погибают? <…> Я понимаю, в Государственной думе гораздо больше мужчин, чем женщин. Точка зрения „если бьет, значит любит“ продолжает иметь место, тогда пора бы от этого отказаться, вам не кажется?» — возмущается Познер.

Женщина в синяках , насилие. СС0

При этом Познер подчеркнул, что в России какие-то «сомнительные» законы почему-то принимают прямо мгновенно, а вот про «очевидные» — забывают.

«Я хотел бы понять — почему, и вообще будут ли когда-нибудь принимать такой закон? Ведь закон о защите верующих приняли без всякого разговора, а закон о защите людей от домашнего насилия, побоев и бог знает чего, — вот как-то очень медленно или вообще не принимается», — отметил телеведущий.

В заключение Познер попросил, чтобы ему кто-нибудь объяснил, почему так происходит. Также пожелал, чтобы этот закон был принят.

Напомним, ранее патриарх Кирилл в рождественском интервью, комментируя законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, отметил «провальность» инициативы и раскритиковал законопроект.