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Жизнь

Познер рассказал об уродстве России

Журналист Владимир Познер увидел «много уродливого» в России. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

Владимир Познер
Владимир Познер
pozneronline.ru

По его мнению, с одной стороны у России красивая, но «очень однообразная» природа, а с другой — «много уродливого».

«Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: „Мы боремся за 85-е место с Челябинском“ — когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома», — отметил Познер.

Но все равно Россия прекрасная, необыкновенно красивая страна, добавил телеведущий.

Ранее Владимир Познер объяснил, почему в России нет демократии.

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