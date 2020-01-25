Познер рассказал об уродстве России

По его мнению, с одной стороны у России красивая, но «очень однообразная» природа, а с другой — «много уродливого».

«Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: „Мы боремся за 85-е место с Челябинском“ — когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома», — отметил Познер.