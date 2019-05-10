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Жизнь

Познер заявил, что Доренко находится в аду, «где сатане дает жару»

Телеведущий Владимир Познер высказался о смерти главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Скончавшийся журналист, по предположению Познера, находится в аду и «дает жару сатане».

Владимир Познер.
Владимир Познер.
pozneronline.ru

«Хоть я атеист, но думаю, что Сергей в аду», — написал Познер в авторской колонке.

«Самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания», — добавил он. Познер посчитал, что это предположение «Сергею было бы приятно».

Телеведущий охарактеризовал стиль журнатистики Доренко как «неприемлемый». При этом похвалил профессионализм Доренко.

«Он, вне всякого сомнения, был одним из самых ярких, самых талантливых, самых эрудированных журналистов России», — написал Познер.

И назвал Доренко «исполином» современной журналистики, пишет ura.ru.

Сергей Доренко скончался 9 мая в Москве в возрасте 59 лет. Он попал в ДТП на мотоцикле. Позже врачи установили, что журналисту стало плохо во время управления байком, у Доренко диагностировали разрыв аорты.

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