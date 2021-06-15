«Позвольте себе небольшой отдых». Астрологический прогноз на 14−20 июня

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 14 по 20 июня. Кому нужно проявить себя, кому — терпение, а кому — ничего не проявлять, а другим помогать, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

По мере того, как неделя будет подходить к концу, у вас будет все больше сил и решительности. Не беспокойтесь, что в понедельник что-то не вышло — у вас есть шансы для реализации задуманного к концу недели.

Овен

На этой неделе Овнов посетит вдохновение. Всю неделю они будут желать творить. Даже если вам не свойственно писать стихи или музыку, попробуйте — вдруг что-то, да получится. Вы сами не представляете, сколько в вас задатков.

Телец

Тельцов на этой неделе может захватить гордыня. Старайтесь быть более скромными. Сто раз подумайте прежде чем что-либо сказать. Говорите только тогда, когда на 100% уверены, что это будет иметь смысл.

Речь. unsplash.com

Близнецы

Обаянию и харизме Близнецов на этой неделе не будет предела. При минимуме сил и напряжения будет удаваться все, что делаете. Трудности возникнут лишь тогда, когда вы не будете в себе уверены.

Рак

Ракам нужно перестать пятиться и наконец-то сделать шаг вперед. Или хотя бы не отступать. Это неделя даст вам шанс шагнуть в будущее. От того насколько вы будете уверены в себе будет зависеть величина шага.

Лев

Львов ожидают изменения на работе. Старайтесь быть более активными и инициативными — это принесет плоды. Только не забывайте объяснять окружающим, что вы делаете и почему.

Коктейли.

Дева

Девам как никогда сильно захочется закрыться и спрятаться от всех. Позвольте себе небольшой отдых, а к концу недели вы возродитесь, как феникс из пепла. Вам необходима перезагрузка! Сделайте это и увидите мир другими глазами.

Весы

Весы на этой неделе могут стать жертвой интриг и обмана. Будьте внимательны ко всему, что с вами происходит. На этой неделе потребуется вся ваша осознанность. Крупных сделок лучше не совершать.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе нужно проявить максимум великодушия и терпения к своим друзьям. Поверьте, они делают все только во благо. И даже если вам кажется противоположное — отбросьте сомнения. Вы увидите, как время все расставит по своим местам.

Дружба. Друзья. unsplash.com

Стрелец

Стрельцам нужно приглядеться к своему ближнему окружению. Кто-то будет нуждаться в вашей поддержке и помощи. Постарайтесь от него не отвернуться.

Козерог

Козерогам стоит прекратить все усложнять. Откажитесь от нездоровой самокритики и самобичевания. Найдите в себе то, чем вы гордитесь и считаете своей доблестью.

Водолей

Водолеи на этой неделе поразят всех своей мудростью и прозорливостью. Если вы давно хотели проявить себя, как мудрого советчика, то час настал. Самое главное — в любой ситуации сохранять нейтралитет и холодную голову, но теплое и любящее сердце.

Деньги , рубли. CC0

Рыбы

Если Рыбы на этой неделе ждут улучшения финансового положения, то, скорее всего, будут разочарованы. Оперативность и результативность — не ваши союзники на этой неделе. Ваши планы будут оттягивается, а проекты будут пробуксовывать и откладываться.