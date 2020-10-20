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Жизнь

Позвоните на Луну: на спутнике Земли скоро развернут сеть мобильной связи

Финская группа Nokia изготовит для NASA то, что станет первой действующей мобильной телефонной сетью на Луне, сообщает Le Figaro.

Лунное затмение
Лунное затмение
СС0

«Ультра-компактная, энергоэффективная и устойчивая к космическим условиям» сеть 4G должна быть развернута на поверхности Луны к концу 2022 года посредством посадочного модуля, над которым работает американская компания Intuitive Machines", — говорится в релизе Nokia.

NASA подтвердило, что это будет первая сотовая сеть на Луне, где первый человек высадился еще в 1972 году.

Зацепиться за астероид

Между тем предприятия «Роскосмоса» приступили к разработке способов посадки космического корабля на астероид. Рогозин добавил, что такие технологии могут появится до 2030 года.

«Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись», — отметил глава «Роскосмоса».

При этом он не стал уточнять, о посадке на какой именно астероид идет речь.

Лифт на Луну

В декабре 2019 года Рогозин захотел создать уникальный «лифт» на Луну. Он заявил о планах создания универсального посадочного модуля для доставки на Луну грузов и рассказал, что «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму.

Сеть должна, в частности, дать возможность беспроводного соединения во время «любой деятельности, которую должны будут выполнять астронавты, позволяя обмен голосовой и видеоинформацией, телеметрией или даже развертывание и эксплуатацию роботов», — продолжает финская группа.

Контракт на сумму $ 14,1 млн выигран дочерней компанией Nokia в США, пишет bfm.ru.

«Система позволит осуществлять связь с поверхностью Луны на больших расстояниях, с большей скоростью и надежнее, чем нынешние стандарты», — говорится в заявлении космического агентства.

Высадка десанта

Два американских астронавта, в том числе женщина, должны высадиться на Луне в 2024 году в ходе миссии Artemis 3.

NASA хочет создать там постоянную базу, что станет ступенью к возможной экспедиции на Марс.

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