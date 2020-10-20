Позвоните на Луну: на спутнике Земли скоро развернут сеть мобильной связи

Финская группа Nokia изготовит для NASA то, что станет первой действующей мобильной телефонной сетью на Луне, сообщает Le Figaro.

«Ультра-компактная, энергоэффективная и устойчивая к космическим условиям» сеть 4G должна быть развернута на поверхности Луны к концу 2022 года посредством посадочного модуля, над которым работает американская компания Intuitive Machines", — говорится в релизе Nokia.

NASA подтвердило, что это будет первая сотовая сеть на Луне, где первый человек высадился еще в 1972 году.

Зацепиться за астероид

Между тем предприятия «Роскосмоса» приступили к разработке способов посадки космического корабля на астероид. Рогозин добавил, что такие технологии могут появится до 2030 года.

«Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись», — отметил глава «Роскосмоса».

При этом он не стал уточнять, о посадке на какой именно астероид идет речь.

Лифт на Луну

В декабре 2019 года Рогозин захотел создать уникальный «лифт» на Луну. Он заявил о планах создания универсального посадочного модуля для доставки на Луну грузов и рассказал, что «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму.

Сеть должна, в частности, дать возможность беспроводного соединения во время «любой деятельности, которую должны будут выполнять астронавты, позволяя обмен голосовой и видеоинформацией, телеметрией или даже развертывание и эксплуатацию роботов», — продолжает финская группа.

Контракт на сумму $ 14,1 млн выигран дочерней компанией Nokia в США, пишет bfm.ru.

«Система позволит осуществлять связь с поверхностью Луны на больших расстояниях, с большей скоростью и надежнее, чем нынешние стандарты», — говорится в заявлении космического агентства.

Высадка десанта

Два американских астронавта, в том числе женщина, должны высадиться на Луне в 2024 году в ходе миссии Artemis 3.

NASA хочет создать там постоянную базу, что станет ступенью к возможной экспедиции на Марс.