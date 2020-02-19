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Жизнь

Правда ли, что Бузова прыгнула в толпу со сцены и рухнула на пол

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены на концерте в Брянске 14 февраля и ее никто не поймал: этот инцидент обсуждают в Сети уже несколько дней. Что произошло, почему видео скандального прыжка так никто и не опубликовал и правда ли, что певица получила травму, разобрался altapress.ru.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

После выступления Ольги Бузовой в Брянске в Instagram появился пост с рассказом о том, как неудачно Бузова прыгнула со сцены в толпу, и фотографий певицы с коленями в синяках, пишет riafan.ru. Видео инцидента никто так и не опубликовал.

Очевидцы сообщали, что зрители якобы не просто не поймали Бузову, а даже расступились, чтобы дать ей площадку для приземления. Встать ей тоже никто не помог.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Журналисты связались с пиар-менеджером Бузовой. Он сообщил, что история с прыжком со сцены — просто фейк. А фотография, опубликованная в качестве подтверждения, сделана давно — еще в 2019 году на съемках клипа «Водица».

Ранее стало известно, что в День всех влюбленных Ольгу Бузову уводили с концерта под руки помощники. Провокационное видео сама певица опубликовала у себя в Instagram.

В ролике видно, как ее ведут в неадекватном состоянии под руки с концерта. Видео шатающейся певицы разместил портал Rambler.

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