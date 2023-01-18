Правда ли, что на Крещение из крана течет святая вода

Можно или нет
По словам Кокарева, Богу важнее мотивация и сердца верующих, чем поступки. Чуда не произойдет, если храм рядом, а человек не идет в него из-за лени.
«В советское время люди не могли попасть на храмовое богослужение и освятить воду, поэтому с верой искренне молились дома и набирали ее из-под крана», — отметил протоиерей.
По его словам, следует дойти до храма, если есть такая возможность.
Когда в кране — святая вода
Крещенская вода течет из крана в квартире в ночь с 18 на 19 января.
Традиции, запреты и приметы Крещения — в материале altapress.ru.
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