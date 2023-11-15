Правила, которые нужно соблюдать при перевозке детей в автотранспорте и что грозит за нарушение Правил

В Алтайском крае за 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 119 ДТП с участием детей-пассажиров, при этом в 15 случаях водители нарушали правила перевозки несовершеннолетних, в результате чего 2 ребенка погибли и 14 получили ранения. Таким образом, проблема аварийности с участием юных пассажиров является достаточно актуальной для нашего региона. В связи с чем краевая Госавтоинспекция разъясняет как правильно и безопасно перевозить детей, какие устройства нужно использовать при транспортировке, а также какая ответственность грозит нарушителям.

Водитель всегда должен помнить, что автомобиль — источник повышенной опасности. И чем младше пассажир, тем эта опасность выше. Важно понимать, что за здоровье и жизнь ребенка отвечают взрослые, и они должны позаботиться о его безопасности заранее.

Использование детских удерживающих устройств позволяет значительно снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях. Этот факт доказывается статистическими данными и исследованиями, которые показали, что, при резком торможении (ударе) при скорости 50 км/ч, вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной: если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже более 300 кг, и удержать его, чтобы уберечь от резкого удара о переднее кресло или о лобовое стекло, практически невозможно.

Для избежания трагических последствий водителям-родителям необходимо помнить несколько правил, касающихся перевозки несовершеннолетних. Так, согласно пункту 22.9 ПДД РФ дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться на переднем или заднем сиденье автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств, при этом оно должно быть надёжно закреплено в соответствии с инструкцией производителя и подходить малышу по весу и росту. Несовершеннолетние в возрасте от 7 до 12 лет на переднем сиденье автомобиля следует перевозить только с использованием детского удерживающего устройства, а на заднем сиденье допускает применять ремни безопасности.

Нередко безответственность водителей и игнорирование ими правил дорожного движения приводит к печальным последствиям. Так, одним из подобных примеров является дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в городе Заринске 4 октября в 17 часов 50 минут. Водитель, управляя автомобилем «Тойота Надиа», выехала на полосу встречного движения, вследствие чего допустила столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 9-месячный ребенок, который находился на заднем пассажирском сиденье автомобиля «Хендай Солярис» без детского удерживающего устройства, получил травмы большой тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Кроме того, при организованной перевозке группы детей более 8 человек в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, также следует соблюдать ряд правил.

Во-первых, на автомобиле должен быть опознавательный знак «Перевозка детей». Во-вторых, скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей не должна превышать 60 км/ч.

Для избежания трагических последствий водителям необходимо соблюдать правила перевозки несовершеннолетних. Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Алтайского края.

В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, то перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей, подается уведомление об организованной перевозке группы детей.

В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед началом осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем подразделения Госавтоинспекции.

Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства. Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц.

Для избежания трагических последствий водителям необходимо соблюдать правила перевозки несовершеннолетних. Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Алтайского края.