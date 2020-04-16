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Жизнь

Правила нахождения детей на улице ужесточили в Сибири

В Иркутской области ужесточили правила нахождения детей на улице при режиме самоизоляции, сообщает «Интерфакс-Россия».

Детей вывели на улицу в Заринске.
Детей вывели на улицу в Заринске.
vk.com/gazetazar

В правительстве региона уточнили изменения в правила поведения при введении режима повышенной готовности.

«Согласно документу, в период действия режима самоизоляции с 7:00 до 21:00 по местному времени несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания) должны сопровождать совершеннолетние граждане, а с 21:00 до 7:00 — только родители или иные законные представители», — пояснили власти региона.

Врио губернатора Игорь Кобзев напомнил родителям, что инфекцию может подхватить любой человек — независимо от возраста.

«Призываю родителей проявить ответственность и не отпускать детей на улицу», — обратился Кобзев к жителям региона.

По информации регионального МВД, за минувшую неделю в области зафиксировано 125 фактов нарушения подростками режима самоизоляция, по всем составлены протоколы об административных правонарушениях.

По данным оперштаба на 16 апреля, в регионе 49 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, четверо человек излечились, двое скончались.

Как сообщает читатель Altapress.ru, в Барнауле родителям из школ рассылают напоминания об усилении мер патрулирования.

Барнаульцам «настоятельно рекомендуют ограничить пребывание детей на улицах города как в дневное, так и в вечернее время <…> выводить только в случае крайней необходимости».

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