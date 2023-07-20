Правила применения световозвращателей и их роль в безопасности на дороге

Дорога не прощает халатности ни водителям, ни пешеходам. Основное условие безопасности — это четкое соблюдение Правил дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия, которые происходят в ночное время, как правило, приводят к тяжелыми последствиями. Пешеход менее защищен на дороге перед средством повышенной опасности — автомобилем. Поэтому каждый разумный человек обязан заботиться о собственной безопасности и избегать риска для жизни, особенно в темное время суток.

Для предотвращения трагедий Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует применять световозвращатели для того, чтобы быть более заметными на дорогах при плохой видимости. Во всех городах и районах края при проведении акций по безопасности дорожного движения, инспекторы всегда напоминают о собственной защите, в том числе и об использовании световозвращателей. По статистике, использование данных элементов снижает риск наезда на пешехода на 65-80%.

Пункт 4.1 Правил дорожного движения Российской Федерации предписывает: «При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а при движении вне населенных пунктах пешеходы обязаны, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств». Инспекторы дорожного движения при первоначальном нарушении этого правила выносят предупреждение и проводят профилактическую беседу, а при повторном — нарушителя штрафуют на 500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края проводят информационно-просветительские акции по использованию световозвращающих элементов. Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Алтайского края.

Световозвращатели — это удобные аксессуары, которые позволяют сохранять видимость в условиях плохой освещенности. Световозвращающие элементы работают по принципу дорожных знаков: специальный материал возвращает свет к его источнику, что позволяет водителю увидеть пешехода в свете фар на расстоянии до 400 метров, что позволит ему избежать наезда на пешехода. Световозвращатели можно легко закрепить на одежде или обуви — и пешеходы будут заметны с большого расстояния. Можно приобрести светоотражающие ленты или нашивки и пришить их на одежду самостоятельно. Лучше использовать одновременно несколько предметов со световозвращающими элементами, которые надо размещать на одежде, на высоте от 80 см до одного метра от поверхности проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края проводят информационно-просветительские акции по использованию световозвращающих элементов. Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Алтайского края.

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края уделяют большое внимание пропаганде использования световозвращающих элементов. При проведении информационно-просветительских акций с участием детей и их родителей, инспекторы стараются убедить пешеходов, что использование световозвращающих элементов — надежный способ обезопасить свою жизнь в темное время суток, сделать себя видимым в свете автомобильных фар. Чаще всего, для комфорта, люди используют в повседневной жизни одежду темных тонов и далеко не все внимательно относятся к рекомендациям.

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края проводят информационно-просветительские акции по использованию световозвращающих элементов. Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Алтайского края.

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, что использование световозвращателей — это не просто мода или тренд, но актуальный и важный элемент безопасности на дороге. И настоятельно рекомендует родителям стать положительным примером для детей, покупать себе и детям одежду со световозвращающими элементами или дополнять ими уже имеющуюся. Ведь никакие затраты нельзя сравнить с жизнью, здоровьем или возможными тяжелыми последствиями дорожно-транспортного происшествия.