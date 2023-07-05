5 июля
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Жизнь

Правительство предложило увольнять проректоров вузов, в которых нет патриотических организаций

В правительстве РФ поставят вопрос о замене проректоров высших учебных заведений, в которых нет и не планируется создание патриотических организаций. Об этом сообщает РБК.

Студенты, университет, обучение.
Студенты, университет, обучение.
unsplash.com

По мнению вице-премьера Юрия Трутнева, патриотические организации должны быть в каждом учебном заведении в России.

Трутнев намерен проверить наличие патриотических объединений в российских вузах на встрече с проректорами по воспитательной работе.

Тем самым проректоры пройдут своеобразный экзамен на профпригодность. Трутнев намерен заменить тех руководителей вузов, в чьих учреждениях нет патриотических объединений.

Ранее стало известно, что в школы собираются вернуть трудовое воспитание. Что об этом известно - в материале altapress.ru.

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