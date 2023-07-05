Правительство предложило увольнять проректоров вузов, в которых нет патриотических организаций

По мнению вице-премьера Юрия Трутнева, патриотические организации должны быть в каждом учебном заведении в России.
Трутнев намерен проверить наличие патриотических объединений в российских вузах на встрече с проректорами по воспитательной работе.
Тем самым проректоры пройдут своеобразный экзамен на профпригодность. Трутнев намерен заменить тех руководителей вузов, в чьих учреждениях нет патриотических объединений.
Ранее стало известно, что в школы собираются вернуть трудовое воспитание. Что об этом известно - в материале altapress.ru.