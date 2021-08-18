Хакасия получит деньги из резервного фонда правительства РФ на продолжение строительства трассы Абакан — Бийск, сообщили Regnum в республиканском правительстве.

Дорожные работы на федеральных трассах в Алтайском крае.

Региону выделили 133 млн рублей в рамках реализации особо важных для социально-экономического развития страны проектов. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги должны ускорить создания транспортного коридора из Абакана в Бийск.

В частности, 76 млн рублей пойдет на строительство автодороги Абакан — Большой Ортон — Таштагол с подъездом к Междуреченску. Специалисты планируют приступить к земляным работам уже в 2021 году.

57 млн направят на работы по реконструкции автодороги Аскиз — Бирикчуль — Вершина Теи. Их планируют завершить в 2022 году.

Заметим, что с 2011 года федеральное финансирование прекратилось, и власти Хакасии за свой счет старались реализовывать этот масштабный проект.

Правительство Хакасии уверено, что автодорога Абакан — Бийск поможет региону нарастить турпоток гостей с Алтая.