Правительство России утвердило предельный рост за коммуналку на 2024 год

В документе имеется информация о предельных отклонениях по муниципалитетам от среднерегионального значения. На 2025-2028 годы они установлены в диапазоне от нуля до 2,1%. Процент зависит от региона.
Для Алтайского края утверждено допустимое отклонение от среднего размера роста цен в 4,9 %.
Так, в отдельных регионах и городах Алтайского края коммуналка может вырасти на 14,2% в июле 2024 года.
В ФАС отметили, что ограничение изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов.
В апреле Владимир Путин заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года быть не должно, и объявил об отсрочке тарифов до лета 2024 года.
Ранее стало известно насколько подорожают коммунальные услуги в России в 2024 году.