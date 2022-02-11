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Жизнь

Кабмин внес в Госдуму законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий индексацию пенсий военным категориям пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин попросил депутатов Госдумы рассмотреть документ в кратчайшие сроки.

«В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 г. на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», — цитирует «Интерфакс» пояснительную записку к законопроекту.

Сначала, в соответствии с внесенным документом, будет установлена ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6% от назначенной пенсии. Она будет действовать с 1 января до 1 октября этого года.

Затем 1 октября военные пенсии планово вырастут на 4% - это связано с тем, что с этой даты на 4% будет проиндексировано денежное довольствие военных и связанных с ними категорий.

Как уже сообщалось, ранее президент Владимир Путин поручил индексировать пенсии на 8,6% — выше уровня инфляции.

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