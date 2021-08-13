«Правой пользуюсь редко». ТОП-10 известных левшей мира

3 Ксения Собчак

В интервью журналистам Собчак говорила, что «левшество» играет для нее второстепенную роль. По словам ведущей, особенность — не признак гениальности.

А вот склонность к гуманитарным наукам, характерную для левшей, Ксения в себе отмечает.