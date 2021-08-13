«Правой пользуюсь редко». ТОП-10 известных левшей мира

Цезарь — политик и полководец, твердивший в Древнем Риме императорскую власть.
Еще он был писателем. И его ведущей рукой была левая.
«Солнце русской поэзии» тоже считается левшой. Доказательство тому — картина Петра Кончаловского «Пушкин в Михайловском». На ней Александр Сергеевич держит перо именно левой рукой.
В интервью журналистам Собчак говорила, что «левшество» играет для нее второстепенную роль. По словам ведущей, особенность — не признак гениальности.
А вот склонность к гуманитарным наукам, характерную для левшей, Ксения в себе отмечает.
Актер, известный по фильму «Брат», пишет левой рукой с детства. Из-за этого учительница била Виктора по ладоням линейкой.
В школе будущего певца отучили быть левшой. Правда, он этим недоволен. Признается журналистам, что до сих пор не научился красиво и аккуратно писать правой рукой.
Барак Обама — экс-президент США, чья ведущая рука — левая. Правда, иногда политик использует и правую. К примеру, во время игры в баскетбол.
Художник и конструктор Леонардо да Винчи с детства работал левой рукой и владел зеркальным письмом. Это означает, что его тексты можно читать справа налево.
Однако ученые считают: да Винчи — амбидекстр и одинаково хорошо «управлял» обеими ладонями.
Звезда «Крепкого орешка» и в кино не отказывается от своей особенности. Например, стреляет из левой руки.
А в картине «Гудзонский ястреб» левой он даже писал.
Знаменитая советская балерина все домашние дела выполняла левой рукой. Активно использовала она ее и в танце. А вот на письме становилась правшой.
О себе Плисецкая писала: «Что тебе еще интересно узнать обо мне, читатель? Что я левша и все делаю левой рукой?.. Что я всю жизнь страдала бессонницей?»
Николь появилась на свет левшой.
Правой рукой она научилась писать, когда готовилась сыграть Вирджинию Вулф в фильме «Часы». Тогда актрисе было 35 лет.