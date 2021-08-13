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Жизнь

«Правой пользуюсь редко». ТОП-10 известных левшей мира

13 августа отмечают Международный день левши. Altapress.ru составил список знаменитостей, причастных к этому празднику. И, конечно, все они — левши.

Левша. Левая рука.
Левша. Левая рука.
СС0
1 Гай Юлий Цезарь

Цезарь — политик и полководец, твердивший в Древнем Риме императорскую власть.

Еще он был писателем. И его ведущей рукой была левая.

Юлий Цезарь.
Юлий Цезарь.
СС0
2 Александр Пушкин

«Солнце русской поэзии» тоже считается левшой. Доказательство тому — картина Петра Кончаловского «Пушкин в Михайловском». На ней Александр Сергеевич держит перо именно левой рукой.

Александр Пушкин.
Александр Пушкин.
3 Ксения Собчак

В интервью журналистам Собчак говорила, что «левшество» играет для нее второстепенную роль. По словам ведущей, особенность — не признак гениальности.

А вот склонность к гуманитарным наукам, характерную для левшей, Ксения в себе отмечает.

4 Виктор Сухоруков

Актер, известный по фильму «Брат», пишет левой рукой с детства. Из-за этого учительница била Виктора по ладоням линейкой.

Виктор Сухоруков.
Виктор Сухоруков.
www.instagram.com/victor_sukhorukov_fan/
5 Валерий Меладзе

В школе будущего певца отучили быть левшой. Правда, он этим недоволен. Признается журналистам, что до сих пор не научился красиво и аккуратно писать правой рукой.

6 Барак Обама

Барак Обама — экс-президент США, чья ведущая рука — левая. Правда, иногда политик использует и правую. К примеру, во время игры в баскетбол.

Барак Обама.
Барак Обама.
открытые источники (CC0)
7 Леонардо да Винчи

Художник и конструктор Леонардо да Винчи с детства работал левой рукой и владел зеркальным письмом. Это означает, что его тексты можно читать справа налево.

Однако ученые считают: да Винчи — амбидекстр и одинаково хорошо «управлял» обеими ладонями.

Леонардо да Винчи. Автопортрет.
Леонардо да Винчи. Автопортрет.
pixabay.com
8 Брюс Уиллис

Звезда «Крепкого орешка» и в кино не отказывается от своей особенности. Например, стреляет из левой руки.

А в картине «Гудзонский ястреб» левой он даже писал.

9 Майя Плисецкая

Знаменитая советская балерина все домашние дела выполняла левой рукой. Активно использовала она ее и в танце. А вот на письме становилась правшой.

О себе Плисецкая писала: «Что тебе еще интересно узнать обо мне, читатель? Что я левша и все делаю левой рукой?.. Что я всю жизнь страдала бессонницей?»

Майя Плисецкая.
Майя Плисецкая.
из открытых источников в интернете
10 Николь Кидман

Николь появилась на свет левшой.

Николь Кидман
Николь Кидман
из открытых источников в интернете

Правой рукой она научилась писать, когда готовилась сыграть Вирджинию Вулф в фильме «Часы». Тогда актрисе было 35 лет.

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