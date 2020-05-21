Праздник Иван Долгий: что нужно сделать 21 мая, чтобы получить богатый урожай

21 мая отмечается народно-христианский праздник Иван Долгий. По-другому его называют Иван-градобой, Иоанн Богослов и Пшеничник. Рассказываем, что по народным приметам нужно сделать в этот день, чтобы получить хороший урожай.

Народные традиции 21 мая

В этот день молились Иоанну Богослову, чтобы избежать какие-либо отравления.

21 мая крестьяне сеяли пшеницу. Эта культура в основном шла на продажу и уплату налогов, поэтому при ее посадке искренне желали отменный урожай. Чтобы поле «постаралось» и вырастило больше зерна, земле «дарили» каравай из пшеничной муки. Его не оставляли в поле, а вручали первому встреченному нищему.

Если на сев прилетало много птиц, то это считалось плохим знаком. Так как вся пшеница уйдет на выплату податей.

Зажиточные хозяева 21 мая пекли пироги и угощали ими своих бедных соседей, нищих и путников. Специально для этого старики выходили на дорогу и молились, чтобы им встретился добрый человек, с которым они разделят кусок хлеба.

Пирог. архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка»:

Хорошим знаком, который предвещал богатый урожай, было встретить по дороге бедняка или странника.

Пироги нужно было раздать все и ни в коем случае не возвращаться с ними домой. Если же раздать пироги не удавалось, их скармливали птицам.

Народные приметы 21 мая