Праздник Иван Долгий: что нужно сделать 21 мая, чтобы получить богатый урожай

Народные традиции 21 мая
В этот день молились Иоанну Богослову, чтобы избежать какие-либо отравления.
21 мая крестьяне сеяли пшеницу. Эта культура в основном шла на продажу и уплату налогов, поэтому при ее посадке искренне желали отменный урожай. Чтобы поле «постаралось» и вырастило больше зерна, земле «дарили» каравай из пшеничной муки. Его не оставляли в поле, а вручали первому встреченному нищему.
Если на сев прилетало много птиц, то это считалось плохим знаком. Так как вся пшеница уйдет на выплату податей.
Зажиточные хозяева 21 мая пекли пироги и угощали ими своих бедных соседей, нищих и путников. Специально для этого старики выходили на дорогу и молились, чтобы им встретился добрый человек, с которым они разделят кусок хлеба.
Хорошим знаком, который предвещал богатый урожай, было встретить по дороге бедняка или странника.
Пироги нужно было раздать все и ни в коем случае не возвращаться с ними домой. Если же раздать пироги не удавалось, их скармливали птицам.
Народные приметы 21 мая
- Если утром небо красное — скоро пойдет дождь.
- Если день ясный — летом не будет грибов. Если льет, как из ведра — грибов будут полные лукошки.
- Хмурые дождевые облака плывут кучами — будет ненастье.
- Красный закат говорит о том, что погода будет хорошей еще несколько дней.
- Если луна на небе в туманной поволоке — погода скоро испортится.
- На черемухе много цвета — лето будет дождливым.