Праздник клюканий и День без купальников. Какие необычные праздники отмечают 19 июля

Altapress.ru рассказывает о самых необычных и интересных праздниках, которые отмечают в мире 19 июля.

Праздник клюканий

Пока одни пользователи в интернете считают, что это праздник в честь клюквы, другие толкуют слово «клюкать», как «падать», «ударяться».

Например, когда человек, засыпая в неудобной позе, то и дело роняет голову. Еще некоторые связывают название праздника со словом "наклюкаться" - напиться.

День пирожков с малиновым вареньем

Этот праздник отмечают в честь ароматных, только что испеченных пирожков с вареньем.

19 июля обязательно нужно навестить своих близких и выпить с ними чая с этим сладким лакомством.

Варенье. СС0

День без купальников

Организаторы праздника призывают людей отбросить стыдливость, почувствовать гармонию с природой и провести целый день на пляже без купальника.

По традиции отмечающие посещают специальные морские и речные пляжи, на которых официально разрешено полное оголение.

День новых друзей.

Этот праздник побуждает людей завязывать новые знакомства, чтобы расширить привычный круг общения.

Цель этого дня - напомнить людям о важности человеческой дружбы.