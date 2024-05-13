Жить так, чтобы не жалеть. Трогательные истории алтайских медсестер - о страхах, успехах и первых пациентах

"Медицина - это любовь, иначе она ничего не стоит", — в этом абсолютно уверены героини нашего материала. В честь международного дня медицинской сестры, который прошел 12 мая, altapress.ru собрал удивительные, трогательные и добрые истории алтайских медсестер. Одни видели себя в медицине с детства, а другие пришли к ней неожиданно и влюбились с первого взгляда.

Нужна всем и каждому

Наталья Громакова,

старшая медсестра отделения травмы кисти БСМП:

«Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы». Эту цитату я прочла в романе «Как закалялась сталь» в 15 лет, и с тех пор она стала моим девизом. Мое знакомство с медициной началось с того, что меня положили в больницу - в Топчихинскую ЦРБ. Моя палата находилась прямо напротив оперблока, и я каждый день видела, как врачи день и ночь трудятся, заботясь о здоровье пациентов. Я так прониклась их работой, что твердо для себя решила: «Я тоже хочу помогать людям! Мне нужно стать врачом». Но после окончания школы в медицинский вуз я не поступила — не сдала химию. И пошла в медицинское училище, которое окончила с красным дипломом. Признаюсь честно, после этого я еще раз пыталась поступить в университет, но химия мне так и не поддалась. Значит, такова судьба. Отделение травмы кисти в БСМП. vk.com/bsmp22. На свою первую практику я пришла в травматологическое отделение первой больницы скорой медицинской помощи. Меня встретил дружный, сплоченный коллектив. И я, тогда еще молодая медсестричка, поняла, что хочу здесь работать. Так и случилось, в августе этого года будет уже 30 лет, как я тружусь в БСМП. В 2003 году на базе нашей больницы открылось долгожданное отделение травмы кисти — за него бился наш хирург Андрей Коломиец. Он же пригласил меня на должность старшей медсестры отделения. И знаете, я тогда так испугалась! Мне казалось, что у меня недостаточно для этого опыта, и я могу не справиться с такой ответственностью. Но все же согласилась. И за 21 год работы в должности ни разу не пожалела о своем решении. Меня вдохновляет работа с людьми. На попечении у меня команда медсестер и санитарок, а также пациенты. И каждому нужна моя помощь. Пациентам – заполнить больничные листы или выдать справку. Медсестрам – подсказать что-нибудь или подменить. Поэтому я прихожу на работу каждый день - потому что нужна. Коллектив медсестер в БСМП vk.com/bsmp2_brn

Поворот на 180 градусов

Евгения Крылова,

медсестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации №2 в БСМП №2:

«Медицина — это любовь, иначе она ничего не стоит», — сказал Поль де Крюи. Именно такая любовь случилась и в моей жизни. Изначально мои интересы были далеки от медицины. В 2011 году я получила диплом АГУ по специальности политология и очень рьяно интересовалась политикой. А еще любила выступать на публике, занималась танцами, участвовала в конкурсах красоты и работала помощником генерального директора крупной компании. Я была счастлива, а жизнь била ключом! Но в глубине моей души было ощущение, что я хочу чего-то большего. И в свои 29 лет (мне казалось это уже преклонным возрастом) я решила освоить совершенно новую для себя профессию. Тогда я еще не знала, насколько это изменит мою жизнь и меня в целом. Евгения Крылова vk.com/bsmp2_brn Волею судьбы, а иначе и не скажешь, я попала на работу в самое сложное и интересное отделение нашей больницы — отделение анестезиологии и реанимации. Здесь каждый час идет борьба за жизни людей без перерыва на обед, отдых и выходные. И от профессионализма и сплоченной работы всей команды зависит судьба человека. Реанимация для меня — это отдельный мир. В это отделение либо влюбляешься сразу, либо уходишь, не выдерживая нагрузки. У меня произошло первое. Несмотря на недосып, усталость и моральное истощение, любовь к своему делу по сей день живет во мне, помогая в тяжелые моменты. А таких, что уж греха таить, бывает достаточно, учитывая специфику работы. За эти три года в профессии было всякое: и хорошее, и плохое. Были моменты как разочарования, так и бесконечной веры в лучшее. Но я ни разу не пожалела, что когда-то решила изменить свою жизнь на 180 градусов. Евгения Крылова vk.com/bsmp2_brn Евгения Крылова vk.com/bsmp2_brn Евгения Крылова vk.com/bsmp2_brn

Медсестра с золотыми руками

Ирина Чурсина,

медсестра процедурного кабинета краевого онкологического диспансера:

В медицине я уже без малого 42 года. А пришла в профессию вслед за старшей сестрой, которая первая из нас выучилась на медицинскую сестру. Пожалуй, это была наша общая мечта, ведь еще в детстве мы играли с ней в докторов, пока остальные девочки представляли себя продавщицами или учительницами. В 1982 году я окончила Родинское медицинское училище и поехала вместе с одногруппницами по распределению в Бийск. Там в Горздраве нам предложили поработать в Доме ребенка. А мы девчонки молодые, из деревни, даже и не знали, что это за дом такой. Приехали туда, а там — маленькие детки. Как вспоминаю, так невольно подступают эмоции! Мы ухаживали за детьми и следили за их здоровьем. Днем работали, а вечером дежурили. Там же я впервые увидела процедурный кабинет. Здесь деткам назначали лечение и проводили различные процедуры. И меня начало туда тянуть! Моя наставница увидела во мне это желание и обучила всему необходимому. Например, как попасть грудничку в венку, затянуть жгутик или поставить укол. Тогда же я поняла, что не просто уметь, но и буквально чувствовать. Ирина Чурсина akod22.ru В Доме ребенка я проработала восемь лет. Там же познакомилась со своим мужем. И в 1989 году мы переехали в Барнаул. После переезда я работала в Городской больнице №10, трудилась в процедурном кабинете и в хирургическом отделении. А затем, из-за стечения обстоятельств, перешла в краевой онкологический диспансер. Честно сказать, сначала я побаивалась приходить сюда — мне казалось, что это очень серьезное медучреждение. Но стоило мне переступить порог, как почувствовала: я должна быть тут. Как будто я здесь работала всегда. К тому же мне очень хотелось попасть именно в процедурный кабинет. И к моему приходу в онкоцентре как раз открыли такой второй. Он полностью перешел ко мне. Свой кабинет я оформила под себя и работаю в нем до сих пор. Мне очень приятно, когда пациенты говорят мне: «У вас здесь так хорошо! Светло, прохладно, спокойно». Еще мне очень радостно слышать благодарность от своих пациентов. Одна женщина даже сказала, что у меня золотые руки — настолько легко ставлю уколы. А иной раз иду по коридору и слышу, как люди переговариваются между собой: «Смотри, вот эта медсестра хорошо ставит уколы!» Это значит, что я все делаю правильно. Алтайский краевой онкологический диспансер. akod22.ru

К мечте, преодолевая страх

Дарья Гайдар,

медсестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации №2 в БСМП №2:

Желание связать свою жизнь с медициной появилось у меня еще в 9 классе. Тогда я загорелась стать врачом-педиатром. После окончания 11 класса я поступила в Барнаульский базовый медицинский колледж на факультет «Лечебное дело» по специальности фельдшер. А уже на втором курсе решила пойти работать, чтобы как можно скорее погрузиться в профессию. Тем более, что у меня было большое подспорье после практических занятий в городских больницах. Мне хотелось все увидеть т попробовать, а еще набраться опыта для дальнейшей рабочей деятельности. Я устроилась младшей медицинской сестрой по уходу за больными в отделение анестезиологии и реанимации №2 БСМП №2 — на то время она именовалась «Городская больница №12». Моим главным наставником в работе стала Татьяна Поважная. Дарья Гайдар vk.com/bsmp2_brn



Примечательно, что на практике в колледже я, наоборот, всячески избегала отделения реанимации. Мне было страшно столкнуться с непредвиденными ситуациями. Однако с этим страхом мне помогли справиться добрые и отзывчивые коллеги. Они всегда поддерживали и направляли меня на правильный путь. Выпустившись из вуза, я получила заветные диплом фельдшера и диплом медицинской сестры-анестезиста. С ними я перевелась на должность медицинской сестры-анестезиста. Мои новые коллеги так же делились опытом и приходили на помощь в трудную минуту. Отделение реанимации научило меня стойкости и уверенности в своих действиях. При этом я все еще мечтаю о том, чтобы стать врачом. Возможно, когда-нибудь я переведусь на должность врача-анестезиолога. Дарья Гайдар vk.com/bsmp2_brn

Учиться и еще раз учиться

Ольга Дробышева,

медсестра кабинета эндоваскулярных методов диагностики и лечения в БСМП:

Связать свою жизнь с медициной я мечтала, сколько себя помню. Моя мама работала буфетчицей в больнице, и она часто брала меня, маленькую, с собой на работу. Я бегала вокруг нее и даже успевала помогать санитаркам. Однако пришла в профессию далеко не сразу. После выпуска из школы подружки уговорили меня поступать вместе с ними в машиностроительный колледж на «маркетинг». Направление было новым и модным, и я из интереса согласилась. Но еще во время обучения поняла, что это совсем не моя профессия. После выпуска я ни дня не проработала по специальности, а сразу устроилась в БСМП санитарочкой. Днем работала в оперблоке, а вечером училась в медицинском колледже. После выпуска устроилась медсестрой в то же отделение. Старшие коллеги с радостью приняли меня в свой коллектив и делились опытом, накопленным годами. Ольга Дробышева vk.com/bsmp22 В 2019 году у нас в больнице открылось инновационный кабинет эндоваскулярных методов диагностики и лечения. Рентгенэндоваскулярная хирургия — один из самых эффективных методов лечения сосудистой патологии на сегодняшний день. И меня выбрали медсестрой этого кабинета. Работать предстояло с новейшим эндоваскулярным оборудованием. Чтобы получить к нему доступ, я прошла дополнительное обучение по рентген-безопасности в Алтайском медицинском университете. Также мне пришлось внимательно изучить анатомию человека и разобраться в физиологии сердечно-сосудистой системы, коронарных и клапанных патологиях, во всех видах аритмии. Хочется сказать большое спасибо заведующему отделением Евгению Губаренко за то, что он всему меня научил. Ведь в нашей операционной мы помогаем людям с самыми разными травмами и патологиями. Мне нравится, что в моей работе нужно постоянно изучать что-то новое и совершенствоваться. Я побывала на различных конференциях и познакомилась с интересными людьми. Например, с профессором Владимиром Шиповским, ведущим специалистом в России по эндоваскулярному лечению пациентов с портальной гипертензией. Мы до сих пор поддерживаем общение. Ольга Дробышева vk.com/bsmp22

Ради счастливых светлых глаз

Мунаввара Баходурова,

медсестра приемного отделения БСМП №2:

Я работаю в приемном отделении медицинской сестрой два года и хорошо помню свою первую смену. Тогда я не знала, что и как правильно делать. Меня окутывал страх: "А вдруг у меня не получится? ", " Смогу ли я сработаться в коллективе?", " А что если к пациентам не смогу найти подход?" К счастью, я смогла быстро всему научиться. В этом мне помогли мои коллеги. Благодаря их теплому приему, пониманию и помощи, я очень скоро поборола свой страх, адаптировалась на новом месте и поняла, на что я способна. Правду говорят: "Неважно насколько работа тяжелая и насколько сильно ты устал. Если коллектив хороший, то все это не имеет значения". Я люблю свою работу за то, что могу быть полезной и делать людей счастливыми. Например, поступил к нам пациент с острым состоянием. Я оказываю ему всю необходимую помощь. А спустя время вижу, как он уходит от нас здоровый, и его глаза светятся от радости. Он благодарит врача и меня, желает всего наилучшего. И в этот момент я понимаю, что его благодарность дороже мне всего на свете. Я радуюсь вместе с ним. Работа в медицине бывает утомительной, но сложной я не могу ее назвать. Ведь, помогая людям и видя их благодарность, я получаю энергию, и моя любовь к медицине с каждым разом растет. Мунаввара Баходурова vk.com/bsmp2_brn Мунаввара Баходурова vk.com/bsmp2_brn

Работа с самым непростым заболеванием

Наталья Ивановна,

старшая медсестра отделения оказания психиатрической помощи при расстройствах психотического спектра в условиях дневного стационара больницы им. Ю.К. Эрдмана:

Я пришла работать в краевую психиатрическую больницу 46 лет назад, в августе 1978 года. Сама родом из Казахстана, а в Барнаул приехала учиться на педиатра. В институт я не поступила и поступила в медучилище в надежде, что пойду учиться на врача после выпуска. Однако планы пришлось поменять, когда в медучилище пришел главный врач на тот момент краевой психиатрической больницы Леонид Ермолаев, чтобы набрать себе медсестер. Будучи заядлым спортсменом, он и сотрудников себе отбирал с учетом их спортивных достижений. Леонид Матвеевич заранее узнал, кто из выпускниц училища активно занимается спортом, и пригласил меня работать к себе, как одну из главных спортсменок.



Я начала работать во втором мужском отделении, где заведующей была Валентина Шитова — очень строгая, справедливая и умная. Сначала работала постовой, а потом медсестрой по реабилитации. Мы сопровождали пациентов на работу в швейный и токарный цеха. Наталья Иванова vk.com/akkpb.zdravalt



Через год я стала работать процедурной медсестрой. В те годы активно использовали инсулиношоковую и атропиношоковую терапию, а само лечение было очень долгим. Мне было интересно наблюдать за процессом выздоровления, замечать, как больной на глазах меняется. И для меня было полной неожиданностью, когда выписавшийся, абсолютно здоровый по виду человек через некоторое время снова возвращался к нам. Именно тогда я поняла, насколько серьезные заболевания мы лечим. В 1981 году отделение общепсихиатрического типа, где я работала, переехало в новое здание на улице Суворова, а затем несколько раз меняло свой профиль и название. Несмотря на это, у меня ни разу не возникало желания уйти из своего отделения. У нас всегда складывались теплые и дружелюбные отношения с сотрудниками, уважительные и добросердечные – с пациентами. Уже более 10 лет я замещаю должность главной медицинской сестры. Также постоянно участвую в общественной жизни больницы. Состою в профкоме и Совете медицинских сестер. А еще не забываю вести активный образ жизни: делаю зарядку, хожу на фитнес и силовые тренировки, плаваю в бассейне. А недавно попробовала аэройогу (тренировку на гамаках). Наталья Иванова vk.com/akkpb.zdravalt Наталья Иванова vk.com/akkpb.zdravalt

Отдавать часть себя

Наталья Вольховская,

операционная медсестра эндоскопического отделения БСМП №2:

В медицину я пришла по воле своего сердца, хотя мои родные не видели меня в этой сфере. В 2012 году я поступила в Барнаульский базовый медицинский колледж на специализацию "сестринское дело". После выпуска уехала в город-курорт Белокуриха и около трех лет проработала массажистом. Там же вышла замуж в 2018 году и вместе с мужем переехала в Барнаул. Вернувшись в город, я устроилась в Краевую клиническую больницу. Там я снова отработала три года и на этот раз ушла в декрет. В 2021 году на свет появилась моя прекрасная дочка. После декрета у меня появилось стойкое ощущение, что пора что-то менять, в том числе место работы. И я устроилась в БСМП №2. Скажу честно, я ни на одно мгновение не пожалела о своем решении. Быть эндоскопической медсестрой — это быть руками своего врача и моральной поддержкой пациенту. Наши процедуры нелегкие, поэтому нужно отдавать часть себя, чтобы пациенту было хоть немного, но легче. Работу свою я очень люблю. Мне нравится приносить пользу и помогать людям.

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