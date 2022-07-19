Праздник огромной полосатой ягоды, или как отметить День арбуза

Оказывается, огромная полосатая ягода тоже имеет свой праздник — День арбуза. Ежегодно праздник отмечают 3 августа по всему миру, и 2022 год не станет исключением. Хоть эту дату и принято считать общей для всех стран, торжественные мероприятия могут проходить и в другое время.

Главная традиция праздника — фестивали. Наибольшей популярностью такие мероприятия пользуются за рубежом, у нас они проводятся в некоторых городах, известных арбузным промыслом. Например, в Астрахани праздник проходит очень красочно. Дегустации, игры и соревнования, можно поучаствовать в мастер-классах, выбрать самый сладкий арбуз и веселиться так, как душа пожелает.

Арбузник в «Весёлкино» Фото предоставлено «Весёлкино»

,

,

,

Хоть Барнаул «арбузный» крайно любовь к полосатой ягоде у горожан присутствует сполна!В 2022 году6 августав рамках Дня арбуза уже второй год подряд в детском развлекательном центре «Весёлкино» пройдёт яркое мероприятие для детей и родителей.

Арбузник в «Весёлкино» Фото предоставлено «Весёлкино»

Арбузник в «Весёлкино» Фото предоставлено «Весёлкино»

14:00 — мастер-класс по изготовлению символа праздника из фетра.15:00 — арбузная вечеринка с фейерверком из воздушных шаров с призами и подарками для участников праздника.16:00 — роспись красками магнита из дерева.

Все мероприятия бесплатные, участие — входной билет в детский развлекательный центр «Весёлкино», пр-т Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy», 3 этаж.



Не забудьте отпраздновать День арбуза поеданием полосатой ягоды. И помните, что в каждом арбузе есть счастливый кусок: тот, в котором больше всего семечек! Кому он попадётся, тот самый счастливый и может загадать желание.

3+