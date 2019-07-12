Предложений не поступало: в АКЗС прокомментировали изменение закона о пчеловодстве

Вице-спикер АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов считает, что вопрос не в необходимости новых норм в законе о пчеловодстве, а в правильном и четком использовании действующих. Его слова цитирует пресс-служба краевого парламента.

Серов отметил, что каких-либо инициатив и предложений по внесению изменений в действующие нормы краевого закона «О пчеловодстве» в АКЗС не поступало.

Действующий закон в полной мере, по словам вице-спикера, регулирует вопросы разведения, содержания и охраны медоносных пчел и охраны насекомоопыляемых растений.

По нормам закона, сельхозтоваропроизводители в случае необходимости химической обработки медоносных культур обязаны не позднее чем за 3 дня до проведения обработок оповестить через районные СМИ граждан и юридических лиц, имеющих пасеки.

«В нашем законе четко указано, что проводить обработку допускается только в поздние часы (после окончания лета пчел) путем опрыскивания специальным оборудованием», — заявил вице-спикер.

Также в АКЗС напомнили, что в Алтайском крае создана рабочая группа, которая занимается выяснением причин массовой гибели пчел в хозяйствах края.

Ранее altapress.ru писал, что в законе предполагается поправить пункт 8 статьи 13 «Организация охраны, рационального использования медоносных пчел и источников медосбора». Применение средств химизации в сельском и лесном хозяйствах, в случае принятия изменений, разрешат лишь на расстоянии 8 км от населённого пункта.

Нынешняя редакция закона предполагает санитарно-защитную зону в 300 м от населенных пунктов.