22 сентября
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Жизнь

Предпоказ нового мюзикла «Хан Алтай» провели в музыкальном театре. Какие чудеса творились на сцене — фоторепортаж altapress.ru

Предпоказ мюзикла «Хан Алтай» прошел в музыкальном театре в Барнауле 21 сентября. Спектакль приурочили к 85-летию региона и Году культурного наследия народов России. Посмотрел его и корреспондент altapress.ru. Завораживающие кадры со сцены — в фоторепортаже altapress.ru.

Предпоказ мюзикла "Хан Алтай" в Барнауле 21.09.2022.
Предпоказ мюзикла "Хан Алтай" в Барнауле 21.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

«Хан Алтай» воплотили в жизнь по заказу театра. В постановке задействовали почти всю труппу.

Режиссер-постановщик мюзикла — Василий Заржецкий, художник — Елена Вершинина, а хореограф-постановщик — Антон Дорофеев. Они из Санкт-Петербурга.

В основе сюжета — легенда о слиянии Бии и Катуни, а также Оби. Как утверждают организаторы, спектакль посвящен любви к родине и необходимости сохранять исторические памятники.

«Наше либретто сконструировано так, что все мифы и легенды алтайские служат основой, по которой мы золотой нитью вшиваем современные взаимоотношения между героями, их проблемами и мироощущениями», — рассказал Зарецкий.

Кстати, к спектаклю также подготовили выставку и мастер-классы. Их проведут мастера из Республики Алтай.

Напомним, премьера запланирована на 22 и 23 сентября.

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