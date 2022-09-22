«Хан Алтай» воплотили в жизнь по заказу театра. В постановке задействовали почти всю труппу.
Режиссер-постановщик мюзикла — Василий Заржецкий, художник — Елена Вершинина, а хореограф-постановщик — Антон Дорофеев. Они из Санкт-Петербурга.
В основе сюжета — легенда о слиянии Бии и Катуни, а также Оби. Как утверждают организаторы, спектакль посвящен любви к родине и необходимости сохранять исторические памятники.
«Наше либретто сконструировано так, что все мифы и легенды алтайские служат основой, по которой мы золотой нитью вшиваем современные взаимоотношения между героями, их проблемами и мироощущениями», — рассказал Зарецкий.
Кстати, к спектаклю также подготовили выставку и мастер-классы. Их проведут мастера из Республики Алтай.
Напомним, премьера запланирована на 22 и 23 сентября.