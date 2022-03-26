Председатель Союза театральных деятелей назвал отъезд Хаматовой из России «неприличным»

«Актеры — эмоциональные люди, творческие, я только этим могу это по-настоящему оправдать. Но вообще это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе. Я никого не ругаю и не буду ругать, вешать ярлыки, это личное дело Хаматовой. Но… неприлично. Другого слова не могу подобрать», — заявил Калягин.
Под словом «неприлично» он имеет в виду «совесть и принципы».
«Нужно подбирать слова и предложения, которые позволят зрителю в дальнейшем не разочароваться в тебе. Даже судья уходит на время, чтобы принять решение», — заключил председатель Союза театральных деятелей.
Хаматова вместе со своими тремя детьми переехала в Латвию.