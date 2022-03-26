26 марта
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Жизнь

Председатель Союза театральных деятелей назвал отъезд Хаматовой из России «неприличным»

Только эмоциональностью, присущей творческим людям, может оправдать председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин отъезд Чулпан Хаматовой из России, пишет РИА «Новости».

Чулпан Хаматова.
Чулпан Хаматова.
Скриншот видео "Скажи Гордеевой"

«Актеры — эмоциональные люди, творческие, я только этим могу это по-настоящему оправдать. Но вообще это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе. Я никого не ругаю и не буду ругать, вешать ярлыки, это личное дело Хаматовой. Но… неприлично. Другого слова не могу подобрать», — заявил Калягин.

Под словом «неприлично» он имеет в виду «совесть и принципы».

«Нужно подбирать слова и предложения, которые позволят зрителю в дальнейшем не разочароваться в тебе. Даже судья уходит на время, чтобы принять решение», — заключил председатель Союза театральных деятелей.

Хаматова вместе со своими тремя детьми переехала в Латвию.

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