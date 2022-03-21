21 марта
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Жизнь

Актриса и благотворитель Чулпан Хаматова уехала из России

Народная артистка России, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» и лауреат двух Государственных премий РФ Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и пока не намерена возвращаться, пишет ura.ru со ссылкой на интервью актрисы Екатерине Гордеевой.

Чулпан Хаматова.
Чулпан Хаматова.
Скриншот видео "Скажи Гордеевой"

Хаматова вместе со своими тремя детьми переехала в Латвию, где ранее построила дом. Туда она переселилась после зарубежного отпуска.

Решение актриса принимала, по ее словам, постепенно и мучительно, так как очень любит свою родину.

«Дом стоит в деревне. Даже чтобы добраться до него мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было. Я очень благодарна каждому человеку, который мне помогает», — поделилась она.

Денег у нее осталась примерно на три-четыре месяца, а новую работу актриса пока не нашла.

Ранее СМИ выясняли, почему Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль.

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