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Жизнь

Предсказавшая пандемию экстрасенс сделала прогноз на два года

Британский экстрасенс Дебора Дэвис, предсказавшая эпидемию коронавируса и смерть принца Филиппа, дала прогноз на ближайшие два года, пишет Daily Mail.

Магический шар, экстрасенс.
Магический шар, экстрасенс.
СС0

Она считает, что впереди человечество может ожидать вспышка «гораздо более мощного вируса», который может быть мутацией COVID-19.

В будущем людям придется изменить свое понимание социальной дистанции.

Также она предположила, что вскоре общественность «узнает всю правду о существовании инопланетян», пишет «Росбалт».

Заметным событием станет примирение членов королевской семьи — принцев Уильяма и Гарри. По мнению Дэвис, Гарри вернется в Великобританию. Однако его жена Меган Маркл, которую многие считают причиной ссоры братьев, останется на расстоянии от британских монархов.

Между тем ясновидящая Ванга еще в 1995 году предсказала пандемию коронавируса и роль России в «закрытии» этого вопроса.

Предсказание сбылось

На сегодняшний день эксперты признали, что все сказанное Вангой сбылось с точностью до 100%, включая неспокойную обстановку в Европе.

А выражение слепой провидицы «Россия всех спасет» теперь предстало в совершенно новом свете.

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