Предсказавшая пандемию экстрасенс сделала прогноз на два года

Она считает, что впереди человечество может ожидать вспышка «гораздо более мощного вируса», который может быть мутацией COVID-19.
В будущем людям придется изменить свое понимание социальной дистанции.
Также она предположила, что вскоре общественность «узнает всю правду о существовании инопланетян», пишет «Росбалт».
Заметным событием станет примирение членов королевской семьи — принцев Уильяма и Гарри. По мнению Дэвис, Гарри вернется в Великобританию. Однако его жена Меган Маркл, которую многие считают причиной ссоры братьев, останется на расстоянии от британских монархов.
Между тем ясновидящая Ванга еще в 1995 году предсказала пандемию коронавируса и роль России в «закрытии» этого вопроса.
Предсказание сбылось
На сегодняшний день эксперты признали, что все сказанное Вангой сбылось с точностью до 100%, включая неспокойную обстановку в Европе.
А выражение слепой провидицы «Россия всех спасет» теперь предстало в совершенно новом свете.