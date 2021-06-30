Предсказавшая пандемию экстрасенс сделала прогноз на два года

Британский экстрасенс Дебора Дэвис, предсказавшая эпидемию коронавируса и смерть принца Филиппа, дала прогноз на ближайшие два года, пишет Daily Mail .

Она считает, что впереди человечество может ожидать вспышка «гораздо более мощного вируса», который может быть мутацией COVID-19.

В будущем людям придется изменить свое понимание социальной дистанции.

Также она предположила, что вскоре общественность «узнает всю правду о существовании инопланетян», пишет «Росбалт».

Заметным событием станет примирение членов королевской семьи — принцев Уильяма и Гарри. По мнению Дэвис, Гарри вернется в Великобританию. Однако его жена Меган Маркл, которую многие считают причиной ссоры братьев, останется на расстоянии от британских монархов.

Между тем ясновидящая Ванга еще в 1995 году предсказала пандемию коронавируса и роль России в «закрытии» этого вопроса.

Предсказание сбылось

На сегодняшний день эксперты признали, что все сказанное Вангой сбылось с точностью до 100%, включая неспокойную обстановку в Европе.

А выражение слепой провидицы «Россия всех спасет» теперь предстало в совершенно новом свете.