Представитель iHerb ответил на решение барнаульского суда об ограничении доступа к сайту

Компания считает такое решение чрезмерным и не отвечающим духу закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«На наш взгляд, нельзя полностью блокировать важный ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции», — сказал Микин.
Как сообщалось ранее, суд объявил информацию, опубликованную на сайте iHerb запрещенной в России. Речь идет о продаже товаров, содержащих наркотические и психотропные вещества, гомеопатических лекарственных средств под видом БАДов без регистрационных удостоверений, а также питания для спортсменов, ввоз которого запрещен на территорию России без специального разрешения Минспорта.
Обращение в прокуратуру направила Алтайская региональная общественная организация потребителей «Народный контроль».