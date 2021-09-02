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Жизнь

Представитель iHerb ответил на решение барнаульского суда об ограничении доступа к сайту

Интернет-магазин iHerb будет оспаривать решение Центрального районного суда Барнаула о блокировке сайта. Об этом Forbes заявил генеральный директор iHerb в России Илья Микин.

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СС0

Компания считает такое решение чрезмерным и не отвечающим духу закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«На наш взгляд, нельзя полностью блокировать важный ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции», — сказал Микин.

Как сообщалось ранее, суд объявил информацию, опубликованную на сайте iHerb запрещенной в России. Речь идет о продаже товаров, содержащих наркотические и психотропные вещества, гомеопатических лекарственных средств под видом БАДов без регистрационных удостоверений, а также питания для спортсменов, ввоз которого запрещен на территорию России без специального разрешения Минспорта.

Обращение в прокуратуру направила Алтайская региональная общественная организация потребителей «Народный контроль».

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