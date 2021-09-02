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Жизнь

Барнаульский суд объявил запрещенной в России информацию на сайте популярного интернет-магазина

Центральный районный суд Барнаула объявил информацию, опубликованную на сайте интернет-магазина iHerb по продаже БАДов, витаминов и товаров для здоровья, запрещенной в России, сообщили «Ведомости».

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
СС0

Все началось с того, что Алтайская региональная общественная организация потребителей «Народный контроль» обратилась в прокуратуру по поводу свободной продажи на сайте товаров, содержащих наркотические и психотропные вещества, гомеопатических лекарственных средств под видом БАДов без регистрационных удостоверений, а также питания для спортсменов, ввоз которого запрещен на территорию России без специального разрешения Минспорта.

Клинический фармаколог минздрава Татарстана Максим Максимов подтвердил, что с учетом рисков лекарственного взаимодействия, высоких дозировок, наличия рецептурных компонентов доступ к сайту неопределенного крупа лиц создает «системные риски для здоровья населения».

«Народный контроль» насчитал на сайте iHerb более 2 тыс. позиций, нарушающих российские законы, но не все из них вошли в исковое заявление.

Сайт ru.iherb.com.
Сайт ru.iherb.com.
altapress.ru

Представитель iHerb на запрос журналистов не ответил.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Если оно вступит в силу, то данные сайта будут направлены в Роскомнадзор для включения в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России.

Ранее в Алтайском крае суд признал запрещенной информацию на одном из сайтов по продаже поддельных документов.

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