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Жизнь

Представитель Кремля опроверг информацию, что на одном из сайтов продают рубашку Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспешил опровергнуть быстро тиражируемую новость, что на сайте «Авито» продается бэушная рубашка Владимира Путина, в которой он проводил в 2019 году важное заседание.

Владимир Путин на сочинском этапе Формулы-1.
Владимир Путин на сочинском этапе Формулы-1.
kremlin.org

Рекламный лот появился на сайте частных объявлений в конце июня. Нестираная рубашка якобы именно Владимира Путина продается за 165 тыс. рублей. Автор утверждает, что президент забыл ее в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, где проводил в октябре заседание своего Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщают РИА «Новости».

Песков возмущенно заявил, что таким объявлениям и их авторам верить нельзя — президент никогда ничего не забывает.

Однако владелец ценного предмета гардероба Путина отметил, что ручается за истинность объявления и даже готов предоставить сорочку на тест ДНК.

В Кремле эту информацию уже учли. Автора смелого объявления, даже если это не фейк, наверняка проверят. Тем более, что номер телефона под рекламой он оставил.

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