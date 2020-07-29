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Жизнь

Представитель Кремля рассказал, когда Путин отчитается о доходах

Сведения о доходах президента РФ Владимира Путина, а также сотрудников администрации Кремля будут опубликованы своевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и люди.
Владимир Путин и люди.
kremlin.ru

Из-за пандемии крайний срок подачи декларации был перенесен на 1 августа, сообщает РИА Новости.

Сведения о доходах президента и других российских чиновников, согласно законодательству, должны быть опубликованы в течение 14 рабочих дней после истечения срока подачи, пишет ura.ru.

Доход Владимира Путина за 2018 год — 8,64 миллиона рублей, свидетельствуют данные декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля. В 2017 году доход президента составил 18,7 миллиона рублей.

Доходы и собственность Путина

В собственности главы государства две квартиры площадью 77 и 153,7 квадратных метра, а также два машино-места на 18 квадратных метров оба. Все это располагается на территории России.

Президент задекларировал два автомобиля ГАЗ М21, «Ниву» и автоприцеп «Скиф».

В 2015—2016 годах президент зарабатывал ежегодно около 8,9 миллиона рублей. В 2017 году его доходы резко возросли, что объяснили продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.

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