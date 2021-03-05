Представитель Мишустина «опроверг видео» из Новосибирска, где пешеходов не пропускали через дорогу

Дорожное движение во время поездок премьер-министра РФ Михаила Мишустина по регионам никогда искусственно не перекрывается, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Бориса Белякова.

Беляков подчеркнул, что информация о возникновении проблем для пешеходов и транспорта во время визита премьера в Новосибирск не соответствует действительности.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что из-за рабочей поездки Михаила Мишустина в Новосибирске перекрывается дорожное движение, что создает проблемы для пешеходов и городского транспорта, сообщаем: указанная информация не соответствуют действительности», — официально заявил пресс-секретарь председателя правительства России.

4 марта в новосибирском паблике «АСТ-54» опубликовали видео, на котором кортеж с автомобилями ГИБДД не позволил пешеходам перейти Вокзальную магистраль на зеленый сигнал светофора.

Судя по кадрам, люди уже собирались перейти дорогу в соответствии с ПДД, когда полицейские остановили их при помощи громкой связи.



Беляков подчеркнул, что Мишустин не поддерживает введение искусственных ограничений — как на дорогах во время передвижения, так и во время посещения делегацией различных объектов.

«В процессе организации рабочих поездок председателя правительства по регионам всегда просим принимающую сторону воздержаться от ограничительных мер», — отметил представитель премьера.

Он также сообщил, что информацию о введении избыточных ограничений в регионах, которые посещает премьер, мониторят и при подтверждении проводят разъяснительную работу о недопустимости введения искусственных ограничений.

Напомним, Мишустин находится с рабочей поездкой в Сибирском федеральном округе. В пятницу, 5 марта, у него запланирован ряд мероприятий в Новосибирске.