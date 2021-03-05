Представитель Мишустина «опроверг видео» из Новосибирска, где пешеходов не пропускали через дорогу

Беляков подчеркнул, что информация о возникновении проблем для пешеходов и транспорта во время визита премьера в Новосибирск не соответствует действительности.
«В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что из-за рабочей поездки Михаила Мишустина в Новосибирске перекрывается дорожное движение, что создает проблемы для пешеходов и городского транспорта, сообщаем: указанная информация не соответствуют действительности», — официально заявил пресс-секретарь председателя правительства России.
4 марта в новосибирском паблике «АСТ-54» опубликовали видео, на котором кортеж с автомобилями ГИБДД не позволил пешеходам перейти Вокзальную магистраль на зеленый сигнал светофора.
Судя по кадрам, люди уже собирались перейти дорогу в соответствии с ПДД, когда полицейские остановили их при помощи громкой связи.
Беляков подчеркнул, что Мишустин не поддерживает введение искусственных ограничений — как на дорогах во время передвижения, так и во время посещения делегацией различных объектов.
«В процессе организации рабочих поездок председателя правительства по регионам всегда просим принимающую сторону воздержаться от ограничительных мер», — отметил представитель премьера.
Он также сообщил, что информацию о введении избыточных ограничений в регионах, которые посещает премьер, мониторят и при подтверждении проводят разъяснительную работу о недопустимости введения искусственных ограничений.
Напомним, Мишустин находится с рабочей поездкой в Сибирском федеральном округе. В пятницу, 5 марта, у него запланирован ряд мероприятий в Новосибирске.