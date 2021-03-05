Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 марта -2°C
Жизнь

Представитель Мишустина «опроверг видео» из Новосибирска, где пешеходов не пропускали через дорогу

Дорожное движение во время поездок премьер-министра РФ Михаила Мишустина по регионам никогда искусственно не перекрывается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Бориса Белякова.

Михаил Мишустин в школе №53. 2 марта 2021 года.
Михаил Мишустин в школе №53. 2 марта 2021 года.
Олег Богданов.

Беляков подчеркнул, что информация о возникновении проблем для пешеходов и транспорта во время визита премьера в Новосибирск не соответствует действительности.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что из-за рабочей поездки Михаила Мишустина в Новосибирске перекрывается дорожное движение, что создает проблемы для пешеходов и городского транспорта, сообщаем: указанная информация не соответствуют действительности», — официально заявил пресс-секретарь председателя правительства России.

4 марта в новосибирском паблике «АСТ-54» опубликовали видео, на котором кортеж с автомобилями ГИБДД не позволил пешеходам перейти Вокзальную магистраль на зеленый сигнал светофора.

Судя по кадрам, люди уже собирались перейти дорогу в соответствии с ПДД, когда полицейские остановили их при помощи громкой связи.


Беляков подчеркнул, что Мишустин не поддерживает введение искусственных ограничений — как на дорогах во время передвижения, так и во время посещения делегацией различных объектов.

«В процессе организации рабочих поездок председателя правительства по регионам всегда просим принимающую сторону воздержаться от ограничительных мер», — отметил представитель премьера.

Он также сообщил, что информацию о введении избыточных ограничений в регионах, которые посещает премьер, мониторят и при подтверждении проводят разъяснительную работу о недопустимости введения искусственных ограничений.

Напомним, Мишустин находится с рабочей поездкой в Сибирском федеральном округе. В пятницу, 5 марта, у него запланирован ряд мероприятий в Новосибирске.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость