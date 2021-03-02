От Черномырдина до Медведева. Какие премьер-министры уже приезжали поднимать Алтай с колен

Михаил Мишустин, прибывающий 2 марта с рабочим визитом в Барнаул, станет пятым по счету председателем российского правительства, которые посещают Алтайский край. Однодневная поездка главы исполнительной власти вряд ли кардинальным образом изменит жизнь в регионе. Хотя обыватели надеются, что Мишустин «кого-нибудь уволит» или «кому-нибудь даст разгон». Ничего такого не было и после визитов прежних премьеров.

Altapress.ru рассказывает, чем занимались главы правительства на Алтае, какие проблемы решали. В скобках указаны годы их премьерства.

Виктор Черномырдин ( 1993 — 1996)

Приехал на Алтай в августе 1995 года. Рабочий визит тогдашнего премьер-министра был посвящен решению проблем АПК.

Как рассказывала газета «Коммерсантъ», Черномырдин в ходе поездки «опять спасал на Алтае агонизирующий ВПК, боролся за очередной урожай (в европейской части засуха, так что вся надежда на алтайский хлеб) и в изобилии принимал разного рода слезные челобитные».

Аман Тулеев на заседании Правительства РФ с Виктором Черномырдиным. ako.ru

Наиболее запоминающейся вышла поездка Виктора Степановича на завод «Барнаултрансмаш». Там он был дважды атакован работягами — сначала в цехе, а затем на улице.

«Вопросы и претензии были классическими: безденежье, инфляция, безработица, Чечня. Завод ВПК, выпускающий дизельные двигатели и установки прежде всего для военных нужд, работает четыре раза в неделю, и средняя зарплата не превышает 270 тыс. рублей. Конверсия идет туго, основная надежда — получить заказ на дизеля для ВАЗа. Для региона это еще не самый худший вариант», — описывал события тех лет «Коммерсантъ».

Михаил Фрадков ( 2004 — 2007)

Апрель 2006 года. В Барнауле Михаил Ефимович посетил завод АЗПИ и несколько других предприятий. Как рассказывала тогда «Российская газета», Фрадков решил собственными глазами увидеть реальное промышленное производство, а не «точки роста» и «кластеры», которые ему рисовали в кабинетах подчиненные.

На АЗПИ премьер-министру понравилось, в чем была большая заслуга генерального директора предприятия Виктора Германа. Он провел экскурсию для главы кабмина и четко объяснил, какие стратегические планы у предприятия. А план тогда был один — сделать форсунку на европейском уровне.

Владимир Путин и Михаил Фрадков. kremlin.ru

А вот посещение «Ротора» немного удивило Фрадкова одной запомнившейся надолго ситуацией. В «Российской газете» в красках написали, как местный директор показывал высокому столичному гостю мясорубку и сказал при этом: «Немного содрали у китайцев, немного у «Мулинекса».

Вечером того же дня Фрадков провел рабочее совещание вместе с губернатором Александром Карлиным и полномочным представителем президента в СФО Анатолием Квашниным. Официально сообщалось, что разговор шел о поддержке промышленности и спасении завода «АлтТрак». Рассматривался вопрос поиска стратегического инвестора для возобновления производства трактора Т-250. Что из этого вышло, вы прекрасно знаете.

Кстати, когда Фрадков ехал в аэропорт по Павловскому тракту, ему не понравилось, что город очень темный, а улицы и дороги плохо освещаются. За прошедшие 15 лет мало что изменилось.

Владимир Путин ( 2008 — 2012)

Передав пост президента Дмитрию Медведеву, председатель правительства России Владимир Путин очень активно ездил по всей стране. Работал, как он сам потом выразился, «как раб на галерах». В 2009 году он приехал и на Алтай.

Владимир Путин в Барнауле 22 июня 2009 г. Олег Богданов

В Барнауле Путин провел антикризисное совещание с главами сибирских регионов, затем он посетил краевую клиническую больницу и дал отмашку строить Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Кроме того, председатель правительства порадовал журналистов общением с простыми барнаульцами. Это случилось после того, как ВВП вместе с ветеранами войны возложил цветы на Мемориале Славы.

Дмитрий Медведев ( 2012 — 2018 , 2018 — 2020)

Приезд второго человека в государстве еще свеж в памяти жителей Алтайского края. Медведев побывал на Алтае в ноябре 2019 года. Это был его заключительный рабочий визит в премьерской должности. Вскоре Дмитрий Анатольевич вместе со своим кабинетом министров будет отправлен в отставку.

Дмитрий Медведев в селе Санниково. Антон Федотов , Андрей Каспришин / altairegion22.ru

В Санниково Первомайского района бывший президент страны осмотрел, как развивается современное алтайское село и даже провел совещание по развитию сельских территорий.

Оказалось, что все не так уж гладко с развитием этого села. Например, не был решен вопрос с вывозом мусора. Ходят слухи, что Медведев тогда начал свой визит в Барнаул с жесткого вопроса региональным чиновникам: «Вы что, с мусором навести порядок не можете?». Он имел в виду конфликтную ситуацию в Бийске. А про ситуацию в Санниково не знал.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Но, конечно, самым ярким событием тех дней сдала сценка «Медведев и бухнувшаяся перед ним на колени женщина». Жительница села тогда сумела пробиться поближе к ДАМ и упала перед ним на колени. Она таким образом вымолила «вернуть горячую воду».

О том, что изменилось в Санниково, после громкого политического события, altapress.ru рассказал в материале «Есть ли жизнь после Медведева». Местные жители тогда весьма скептически оценили эффективность такого рода визитов. Но дорогостоящая горячая вода в селе появилась.