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Образование

Барнаульскую школу решили «не зачищать» от детей перед приездом Мишустина

Из школы № 53 Барнаула не будут распускать детей по домам на время визита премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщили родители школьников спустя время после появления в СМИ информации о «зачистке».

Школа №53 в Барнауле.
Школа №53 в Барнауле.
yandex.ru/maps

«Что-то изменилось в школе N53, пришло распоряжение, решили детей не зачищать. Разум похоже возобладал», — говорится в сообщении Telegram-канала «Алтайские крайности».

Также после огласки информации завуч школы заявила amic.ru, что перевод детей на дистант и сокращение продленки — «это фейк в чистом виде».

«В школе № 53 не было и нет группы продленного дня. Здесь реализуется дополнительная общеразвивающая программа, в которой каких либо изменений на 2 марта или последующие дни не запланированы: занятия в ней сегодня, как и завтра будут до 17:00», — сообщили в комитете по образованию Барнаула.

Уборку, на которую созвали родителей, как сообщалось ранее, власти объяснили необходимостью дезинфекции в связи с ростом ОРВИ. Причем, по данным комитета, ее проводили только силами учителей.

Ранее городская администрация опровергла связь внезапного ямочного ремонта и приезда главы кабмина.

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибудет в Барнаул 2 марта.

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