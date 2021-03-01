Барнаульскую школу решили «не зачищать» от детей перед приездом Мишустина

«Что-то изменилось в школе N53, пришло распоряжение, решили детей не зачищать. Разум похоже возобладал», — говорится в сообщении Telegram-канала «Алтайские крайности».
Также после огласки информации завуч школы заявила amic.ru, что перевод детей на дистант и сокращение продленки — «это фейк в чистом виде».
«В школе № 53 не было и нет группы продленного дня. Здесь реализуется дополнительная общеразвивающая программа, в которой каких либо изменений на 2 марта или последующие дни не запланированы: занятия в ней сегодня, как и завтра будут до 17:00», — сообщили в комитете по образованию Барнаула.
Уборку, на которую созвали родителей, как сообщалось ранее, власти объяснили необходимостью дезинфекции в связи с ростом ОРВИ. Причем, по данным комитета, ее проводили только силами учителей.
Ранее городская администрация опровергла связь внезапного ямочного ремонта и приезда главы кабмина.
Председатель правительства России Михаил Мишустин прибудет в Барнаул 2 марта.