Представитель пилотов предложил устанавливать на самолетах спецшкаф для алкоголя

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов призвал ввести дополнительные меры контроля над продажей алкоголя в зонах беспошлинной торговли в аэропортах.

Пилот рассказал НСН, что считает ненормальной ситуацию, когда пассажиру не дают пронести спиртное при досмотре, но затем алкоголь можно легко купить в duty free в зоне ожидания рейса.

И в качестве меры борьбы с дебоширами предположил устанавливать в самолетах шкафы, куда сдавалась бы купленная в зоне беспошлинной торговли продукция и выдавалась по прибытии в место назначения.

Простое запечатывание пакета с покупками, по мнению главы летного профсоюза, не останавливает пассажиров от употребления алкоголя.

Также он посетовал на то, что в лайнерах отсутствуют средства фиксации буйных граждан, и призвал принять официальный перечень таких инструментов, пишет News.ru.

Самолет. СС0

Свежий «пример»

Накануне в аэропорту Толмачево на днях произошел инцидент. Пьяный пассажир самолета, прибывающего из Минеральных вод, вел себя настолько вызывающе, что бортпроводникам пришлось примотать его к креслу скотчем. В таком виде его и приняли сотрудники полиции.

Поднявшись на борт, стражи порядка обнаружили зафиксированного в кресле новосибирцы, который истошно орал и бил ногами в стенку салона.

Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов.