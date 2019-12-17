Сибиряка-дебошира примотали скотчем к креслу, чтобы он не мешал пилотам самолета

Поднявшись на борт, стражи порядка обнаружили зафиксированного в кресле новосибирцы, который истошно орал и бил ногами в стенку салона.
Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов.
Нарушитель общественного порядка был доставлен в дежурную часть полиции, где продолжил вести себя вызывающе, обзывая сотрудников полиции матом.
Следственным отделом линейного отделения МВД России в аэропорту Толмачево возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».