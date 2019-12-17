Сибиряка-дебошира примотали скотчем к креслу, чтобы он не мешал пилотам самолета

В аэропорту Толмачево на днях произошел инцидент. Пьяный пассажир самолета, прибывающего из Минеральных вод, вел себя настолько вызывающе, что бортпроводникам пришлось примотать его к креслу скотчем. В таком виде его и приняли сотрудники полиции.

Поднявшись на борт, стражи порядка обнаружили зафиксированного в кресле новосибирцы, который истошно орал и бил ногами в стенку салона.

Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов.

Нарушитель общественного порядка был доставлен в дежурную часть полиции, где продолжил вести себя вызывающе, обзывая сотрудников полиции матом.

Следственным отделом линейного отделения МВД России в аэропорту Толмачево возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».