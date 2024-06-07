Предупрежден — значит, спасен. При каких неисправностях запрещено водить автомобиль

Неполадки в автомобиле могут привести не только к неожиданной поломке прямо во время движения, но и к трагичным последствиям.

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, при каких технических неисправностях нельзя эксплуатировать автомобиль:

Неисправна рабочая тормозная система. Перед началом движения рекомендуется проверить отсутствие подтеков на колесах и на земле, что указывает на негерметичность тормозных контуров. Садиться за руль такого автомобиля категорически нельзя. Если же тормозная система вышла из строя в пути, остановитесь и вызовите эвакуатор. Эксплуатировать транспорт можно только после ремонта и полной диагностики.

Неисправно рулевое управление. Рулевое управление не зря считается одной из самых важных деталей автомобиля, и даже малейшие его неисправности могут привести к неприятным последствиям. Данная система состоит из ряда элементов, тесно связанных и взаимодействующих между собой. Одной из основных ее деталей считается рулевая рейка, которая контролирует синхронный поворот колес. Она, как и другие части конструкции, подвержена определенным поломкам, начиная от незначительных и до весьма серьезных. Автомобиль с неисправным управлением является источником повышенной опасности не только для его водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения, а также пешеходов.

Не горят или вовсе отсутствуют фары и задние габаритные огни. Если водитель движется днем в условиях хорошей видимости, то с неисправной оптикой можно доехать до места ремонта, соблюдая максимальные меры предосторожности. Но при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на автомобиле обязательно должны работать все фары, стоп-сигналы и ходовые огни. Иначе он будет представлять опасность для других водителей, которые не смогут рассмотреть его при условии плохой видимости.

Не работает стеклоочиститель со стороны водителя. Кажется, что это мелочь, но не стоит к ней так легко относиться. Грязное стекло ограничивает обзор и не дает правильно оценить дорожную обстановку. Так, водитель может не заметить пешеходов, дефекты дорожного покрытия и другие опасности.

Неисправно сцепное устройство (при движении с прицепом). Это касается автомобилей, находящихся в составе автопоездов или буксирующих прицепы. Водители транспорта обязаны прекратить движение в случае повреждения сцепного устройства и не трогаться с места до устранения проблемы.

Также с 1 сентября 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2023 года Nº 837 был обновлен перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

В обновленный список включили:

﻿наличие трещин или деформацию деталей тормозного привода в тормозной системе;

﻿﻿неисправность запорных устройств топливных баков;

﻿﻿отсутствие зимней резины на всех колесах зимой и использование шипованной резины летом;

﻿﻿отсутствие или неисправность усилителя рулевого управления;

﻿﻿повреждение или отсутствие рассеивателей внешних световых приборов.

В случае если водитель все равно отправился в дорогу на неисправном автомобиле, ему грозит административный штраф от 500 рублей.

Если же из-за поломки авто пострадали люди, то наказание будет строже, вплоть до лишения водительских прав. Так, если человек получил легкие повреждения, то водитель должен выплатить штраф до 5 тыс. рублей или его лишают прав на полтора года. Если повреждения средней тяжести — штраф до 20 тыс. рублей или лишение прав до двух лет.

В случае если неисправность автомобиля привела к тяжелым повреждениям или смерти, то водителю грозит уголовное наказание с лишением свободы до 15 лет.

Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует водителям ответственно относиться к состоянию своего транспорта. Согласно разделу 2.3.1., каждый водитель перед выездом обязан проверить техническое состояние транспортного средства "в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения".

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