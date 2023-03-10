10 марта
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Жизнь

Премьера культового фильма и «Решения ХХIV съезда КПСС». С чего начиналась история барнаульского кинотеатра «Мир»

10 марта у барнаульского кинотеатра «Мир» день рождения. Altapress.ru публикует архивные кадры и вспоминает факты о партийных кинолекториях, киножурналах и не только.

Кинотеатр "Мир".
Кинотеатр "Мир".
vk.com/public71335292

1. Начало кинотеатру «Мир» было положено 10 марта 1971 года, когда решением Барнаульского горисполкома № 48 здание приняли в эксплуатацию, а управление кинофикации разрешило открыть кинотеатр.

2. Повод открыть кинотеатр был весомый: в 1967 году страна перешла с шестидневной на пятидневную рабочую неделю. Барнаульцам срочно понадобилось организовать досуг.

3. Первым директором нового кинотеатра, который и принимал его в эксплуатацию, стал М. Белецкий, а в марте 1973 года на эту должность назначили Марию Фомичеву.

Кинотеатр &quot;Мир&quot;.
Кинотеатр «Мир».
vk.com/public71335292
Кинотеатр &quot;Мир&quot;.
Кинотеатр «Мир».
vk.com/public71335292
Кинотеатр &quot;Мир&quot;.
Кинотеатр «Мир».
vk.com/public71335292

4. Строительство начали уже в октябре 1968 года по типовому проекту, разработанному ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений, который профессионально доработал архитектор Протопопов. Но сдачу объекта в эксплуатацию несколько раз переносили.

5. 23 января 1970 года еще строящемуся кинотеатру на основании решения Барнаульского горисполкома № 644 было утверждено название «Мир».

6. Первый фильм «Директор» с Николаем Губенко в главной роли показали 26 марта 1971 года.

7. В первый год своей работы кинотеатр досрочно выполнил квартальный план и перевыполнил годовой на 111,7% за счет выхода в прокат отечественных фильмов.

8. Кинотеатр изначально был рассчитан на 1200 мест. Также в нем политически просвещали население: посетителям показывали киножурналы, в которых были хроники партийной и хозяйственной жизни страны. Также в «Мире» проводили кинолектории, например, «Решения ХХIV съезда КПСС в жизнь».

9. Именно в «Мире» в начале 1970-х состоялся премьерный показ культового фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Во время Великой Отечественной войны режиссер три года вместе с семьей провел в эвакуации в Барнауле

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