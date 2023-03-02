Disney снял фильм про Питера Пена. Первый трейлер уже в сети

Джуд Лоу и дочь Миллы Йовович в главных ролях.

Кадр из трейлера на YouTube

Walt Disney Studios опубликовал на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди».

Премьера состоится 28 апреля эксклюзивно на стриминговом сервисе Disney+. Это означает, что фильм сразу выйдет в сети, минуя кинотеатры.

Студия обещает вернуть зрителей в Нетландию.

Грозным капитаном Крюком стал Джуд Лоу, известный по ролям доктора Ватсона из «Шерлок Холмс» 2009 года и Альбуса Дамблдора из «Фантастические твари и где они обитают».

В роли Питера — молодой 16-летний актер из Британии.

А Венди сыграет 15-летняя дочь Миллы Йовович — Эвер Андерсон.

Фильм расскажет о девочке по имени Венди Дарлинг, которая с детства боится покидать дом. Но однажды она встречает Питера Пена — мальчика, который отказывается взрослеть.

Фильм «Питер Пен и Венди». Кадр из трейлера на YouTube

Вместе с Питером, своими братьями и крошечной феей Динь-Динь Венди отправится в волшебную страну Нетландию.

Девочке предстоит встреча со злым капитаном пиратов Крюком и захватывающее приключение, которое навсегда изменит ее жизнь.

Ранее Disney прекратила работу в России. 28 февраля онлайн-кинотеатры последний день показывали фильмы студии.