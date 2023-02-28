Ушел из жизни ветеран The Walt Disney и сценарист «Красавица и чудовище»

Скончался аниматор, режиссер, продюсер и художник-раскадровщик Берни Мэттинсон. Он дольше всех проработал в компании The Walt Disney. Об этом сообщает Deadline .

Берни Мэттинсону было 87 лет. Он был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios и работал еще при руководстве самого Уолта Диснея.

Мэттинсон пришел в компанию в 1953 году, сразу после окончания средней школы. Он рассказывал, что любовь к анимации у него появилась в шесть лет, когда он увидел мультфильм «Пиноккио». С тех пор работать над мультфильмами стало его мечтой.

Мэттинсон работал художником над произведениями золотой классики Disney — «Леди и бродяга», «Сто один далматинец», «Меч в камне», «Книга джунглей» и «Спасатели».

Также Мэттинсон участвовал в разработке сюжетов для таких анимационных фильмов, как «Аладдин», «Красавица и чудовище», «Король Лев», «Покахонтас», «Горбун из Нотр-Дама», «Тарзан», и «Мулан».