27 февраля
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Жизнь

Умер известный российский политолог Глеб Павловский

Российский политолог, публицист, журналист, телеведущий, политтехнолог Глеб Павловский скончался в ночь на 27 февраля, пишут «Ведомости».

Свеча.
Свеча.
СС0

Павловский болел с января 2023 года. В сети появлялась информация о том, что он находится в хосписе.

Ему был 71 год.

Предвыборные кампании

Павловский — основатель, директор и совладелец «Фонда эффективной политики» с 1995 года. Также разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года, указывает «Фонтанка».

Павловский известен тем, что в 90-е он помогал во время предвыборных компаний таких политиков, как Борис Ельцин, Сергей Кириенко, Александр Лебедь.

Ранее умер разработчик ракетных комплексов «Калибр».

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