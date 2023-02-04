4 февраля
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Жизнь

Умер 30-летний актер из сериала «Универ»

Умер актер сериалов «Универ» и «Ранетки» Сергей Корсик. Ему было 30 лет, сообщает «Говорит Москва».

Сергей Корсик.
Сергей Корсик.
vk.com/idsi_bez

Это произошло еще 16 января, но широкой общественности стало известно о печальном событии накануне. На его кремации присутствовали сестра и друг, пишут «Известия».

Последние четыре месяца он лечился в московской клинике от двусторонней пневмонии с подозрением на туберкулез. Тест Сергея на коронавирус был отрицательным, указывает Газета.Ru.

Навещать в больнице Корсика было почти некому, рассказал впоследствии его друг. Накануне смерти Корсик позвонил другу и сообщил, что его переводят в реанимацию, привозить продукты не надо, пишет regnum.ru.

Актер не хотел беспокоить знакомых своими проблемами и почти никому не сообщал о тяжелом состоянии.

Корсик зрителям известен по сериалам «Универ», «Ранетки». Появлялся в других телепроектах — «Дом 2», КВН, «Фактор А», «Фабрика звезд» и других.

Был солистом ансамбля имени Александрова, напоминает bfm.ru.

Ранее умер актер из сериала «Ликвидация».

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